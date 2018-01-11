С 1 мая МРОТ будет приравнен к величине прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Уравнять эти показатели планировалось с 1 января 2019 года. Однако глава государства отметил: «У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем».

Он также подчеркнул, что сегодня МРОТ составляет «всего 9489 рублей». «И, сколько я себя помню, мы все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять минимальный размер оплаты труда с так называемым прожиточным минимумом», — сказал президент, отметив, что на данный момент прожиточный минимум составляет более 11 тыс. рублей. «Вопрос всегда сводился к одному — к отсутствию бюджетных возможностей, но совершенно очевидно, что это: а) несправедливо, б) искривляет рынок труда, он должен быть цивилизованным, человек должен получать хотя бы минимум, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги», — продолжил глава государства.