Пусть «Ястребы» не промахнутся

Сегодня и завтра баскетболисты «Чебоксарских ястребов» продолжат борьбу за победу в финальной серии чемпионата России Суперлиги-2.

Стартовые матчи серии прошли на минувшей неделе в Тамбове. В первом «ястребы» уступили хозяевам со счетом 69:81. А во втором в напряженнейшей борьбе вырвали победу – 69:67. В итоге счет в серии ничейный 1:1, игры продлятся до трех побед одной из команд.

Теперь на своей площадке чебоксарские баскетболисты принимают соперников из БК «Тамбов». И администрация города, и фанаты «ястребов» приглашают чебоксарцев поддержать спортсменов – ведь впервые наша баскетбольная команда так близка к чемпионскому титулу. Игры пройдут 11 и 12 апреля на площадке Центра развития маунтинбайка, начало в 18.30. Трансляция матчей, кстати, будет идти на сайте Российской федерации баскетбола.

Фото pp.userapi.com: В нынешнем сезоне «ястребы» одержали 12 побед в 16 матчах на своей площадке.