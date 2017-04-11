Аграрии держат предпосевной совет

Предоставление льготных кредитов и участие в других программах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, техническая готовность к весеннему севу, качество семенного материала – эти вопросы обсуждались на республиканском совещании аграриев в Цивильском районе.

Опытом подготовки к севу делился местный филиал ООО «Авангард» «Цивильский Бекон». По словам его генерального директора, депутата Госсовета Чувашии Николая Курчаткина, вся техника у них прошла техосмотр и готова выйти на поля. На пленарном заседании вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов напомнил, что яровой сев нынче планируется провести на площади 320 тыс. га. Осенью было посеяно 96,6 тыс. га озимых. В ряде хозяйств уже ведется их подкормка вместе с посевами многолетних трав. Глава ведомства обратил внимание на пока еще неполную готовность семян – кондиционных всего лишь 86 проц. Только 42 проц. от необходимого запасено минеральных удобрений.

Всего на посевную требуется более 1,8 млрд. рублей. Большая часть расходов – 1,3 млрд. рублей – осуществляется за счет бюджетных ассигнований в виде различных форм государственной поддержки. Сергей Артамонов отметил, что сельхозтоваропроизводителям республики необходимо активнее участвовать в конкурсных отборах на получение грантов и субсидий, чтобы работать с элитными семенами на новой технике, осваивать современные технологии возделывания и получать достойный урожай, сообщает пресс-служба Минсельхоза.