На первом месте – пациент

В Ярославле под председательством министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой собрались министры здравоохранения регионов, в том числе и Чувашии, чтобы изучить местный опыт по реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника».
Бережливая, как объяснили участники проекта, не только в смысле экономии денег, но и бережного отношения к пациентам. Ярославские чиновники решили реорганизовать работу поликлиник так, чтобы пациенты ждали приема не более 40 минут. Также ставится задача организовать запись через электронную регистратуру и call-центры, отделить поток больных детей от тех, кто пришел в поликлинику за справкой в бассейн или на прививку.
Трудно сказать, что именно наши руководители больниц и поликлиник смогут перенять у организаторов проекта, потому что большинство больниц в Чувашии уже несколько лет работают по тем самым «бережливым» принципам. Сейчас у терпеливых ярославцев уходит на стояние в очередях по полтора-два часа, в то время как мы уже через полчаса начинаем возмущаться плохой работой поликлиники. Правда, предела совершенству нет, и будем надеяться, что визит к соседям станет источником новых идей для улучшения медицинской помощи.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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