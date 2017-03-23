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Главное, Право
Когда чиновники «озоруют»

ИХ ВЫЗЫВАЮТ СЛЕДОВАТЕЛИ

По данным СУ СКР по Чувашии, в прошлом году за совершение коррупционных преступлений на скамье подсудимых оказались 13 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 7 глав муниципалитетов. К сожалению, чиновников, подмочивших свою репутацию, прибавляется…
«НЕЗАВЕРШЕНКА» ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Вурнарского района. Он подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре 2015 года замначальника от имени отдела заключил муниципальный контракт с подрядной организацией (победительницей конкурса), обязавшейся предоставить жилье для многодетной семьи. На расчетный счет указанной фирмы из бюджета было перечислено свыше 2,9 млн. рублей. Но оказалось, по означенному контракту муниципалитет приобрел «кота в мешке», а не полноценное жилье, поскольку перед заключением контракта фактически его обследование не проводилось.
В действительности это жилье до сей поры не достроено и, само собой, непригодно для проживания. Так что республиканскому бюджету причинен существенный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.
ДЕРЕВНЯ ДОРОГИ НЕ ДОЖДАЛАСЬ
В служебном подлоге подозревается глава Чепкас-Никольского сельского поселения  Шемуршинского района. По версии следствия, в декабре прошлого года глава от имени администрации указанного поселения заключила с организацией, где директором был ее знакомый,  договоры на выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ для строительства автомобильной дороги на территории одной из деревень.
Далее по ее просьбе подрядчик быстренько изготовил акты о выполнении всего объема работ по указанным договорам, после чего муниципальная чиновница представила их в бухгалтерию, и на счет контрагента было перечислено свыше 175 тыс. рублей. В СУ СКР по Чувашии, возбудившем уголовное дело, отмечают, что до сегодняшнего дня работы по договорам не выполнены. Факты противоправной деятельности подозреваемой выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР и сотрудников органов внутренних дел.
РАЗДАЛ УЧАСТКИ ЗНАКОМЫМ
А бывший глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района признан виновным в махинациях с землей. Как установлено, в 2007–2008 годах тогда еще муниципальный чиновник изготовил подложные документы о выделении четырех земельных участков, расположенных в поселке Сюктерка, в собственность своим знакомым для ведения огородничества. Далее на их основании те зарегистрировали право собственности на эти участки. В результате администрации Чебоксарского района причинен ущерб на общую сумму свыше 360 тыс. рублей.
Суд приговорил бывшего чиновника к двум годам условного лишения свободы и тут же освободил от назначенного наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. То есть судимость с него снята, хотя и по нереабилитирующему основанию, пояснили в СУ СКР по Чувашии.
Кстати, бывшему главе эта амнистия «улыбнулась» уже дважды. В прошлом году он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных противоправных действий при распоряжении земельным участком площадью 0,15 га. Тогда суд наказал его двумя с половиной годами условного лишения свободы и также освободил от наказания по той же амнистии.
РАДИ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ?
Около тридцати свидетелей допрошено по уголовному делу, где фигурантом проходит глава администрации Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района. Он признан виновным в причинении материального ущерба лесничеству на сумму свыше 1,5 млн. рублей.
По материалам дела, в октябре 2015 года чиновник сообщил местным жителям, что нужно вырубить часть леса для подготовки лыжной трассы, где будут проводиться соревнования. Заверил, что все законно, а срубленные деревья глава обещал передать жителям-лесорубам.
В итоге сельчане вырубили на территории Ильинского участкового лесничества 192 дерева – сосны, липы и другие, причинив лесничеству материальный ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей. Суд приговорил муниципального чиновника к двум годам условного лишения свободы и удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба.
СЕЛЬЧАН ОБМАНЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
По судебному приговору на 100 тыс. рублей оштрафован бывший глава Малояушского сельского поселения Вурнарского района. Он наказан за превышение должностных полномочий. В 2010 году чиновник ввел в заблуждение местную жительницу, имевшую право на получение социальной выплаты для приобретения жилья по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года».
По требованию главы для получения этой выплаты сельчанка внесла на счет администрации поселения свыше 145 тыс. рублей в виде «добровольного пожертвования» якобы от местного сельхозпредприятия. Иначе, как ей было сказано, могла вообще лишиться права на соцвыплату.
В СУ СКР по Чувашии напомнили, что это уже не первый случай, когда главы поселений вводят сельчан в заблуждение, пытаясь за их счет пополнить бюджет поселений при реализации той или иной жилищной программы. Они также были привлечены к уголовной ответственности.

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Метки: Главное, Право, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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