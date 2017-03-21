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Главное, Политика, Экономика
Бюджет исполнен с профицитом

НО «ЧУВАШАВТОТРАНС» ВСЕ ЕЩЕ В ФИНАНСОВОЙ ЯМЕ

Индекс промышленного производства в республике в январе – феврале этого года составил 106,2 проц. Такую динамику следует сохранять и дальше, чтобы успешно наполнять бюджет региона и исполнять все социальные обязательства, сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, открывая вчера еженедельное правительственное совещание.
Как никогда полновесно поступают нынче в республику федеральные трансферты. Уже получено 2,8 млрд. рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности и другие направления. Это на 18 проц. больше, чем в тот же прошлогодний период, что позволяет быстрее реализовывать федеральные программы, подчеркнул Михаил Игнатьев.
Внося подробности, вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин сообщил, что по росту промышленности мы опережаем среднероссийский показатель. Примечательно, что на 21 проц. в отрасли увеличилась производительность труда. 12 предприятий успешно участвуют в программе импортозамещения.
Вице-премьер – министр финансов Светлана Енилина доложила об итогах исполнения в январе – феврале консолидированного бюджета Чувашии по доходам в сумме 6,7 млрд. рублей. «Это серьезный, на 34 процента, рост к уровню прошлого года», – отметила глава ведомства. Расходы составили 5,5 млрд. рублей – 97 проц. к прошлому году. Бюджет на 1 марта исполнен с профицитом при плановом дефиците 1,9 млрд. рублей. Собственные доходы республиканского бюджета выросли на 26 проц. Наиболее заметно росли поступления налога на доходы физических лиц.
На этом благополучном в целом по республике фоне сложной остается финансовая ситуация в «Чувашавтотрансе». Как известно, здесь накопилась многомесячная задолженность по заработной плате. В конце прошлой недели в федеральном правительстве состоялось заседание межрегиональной рабочей группы под руководством главы Минтруда РФ Максима Топилина по вопросам зарплатных долгов, где в числе других отчитывалась и наша республика, в частности, по ситуации «Чувашавтотранса».
Как сообщил премьер-министр Иван Моторин, на заседании дано поручение до 1 апреля провести встречу с коллективом предприятия и подписать соглашение о сроках полного погашения долгов по зарплате. Предварительно – не позднее 1 июня.
Сейчас проводятся работы по поиску финансовых источников для погашения долгов, в частности, выявление имущества, не участвующего в производстве, для его реализации. Со стороны нашего правительства, отметил премьер, предприняты все меры вплоть до повышения тарифов на перевозку пассажиров. Сняли с «Чувашавтотранса» и нагрузку по перевозке льготников. «Теперь они на него никак не влияют», – сказал Иван Моторин. Пенсионерами и инвалидами уже не прикроешься, добавим от себя.  Не лучше ли будет навести порядок внутри хозяйства? По данным председателя республиканской Контрольно-счетной палаты Светланы Аристовой, в то время, как часть собственных автобусов простаивала, «Чувашавтотранс» арендовал коммерческих перевозчиков с довольно мутной системой оплаты их услуг. Долги по зарплате в этом предприятии станут предметом внимания правоохранительных органов, сказал Михаил Игнатьев.
Министр строительства и дорожного хозяйства Владимир Михайлов доложил о ситуации на жилищном строительном рынке. В 2017 году необходимо ввести не менее 630 тысяч квадратных метров жилья.
За январь – февраль введено 20 тысяч квадратных метров – лишь половина от объемов того же прошлогоднего периода. Глава республики высказал неудовлетворение этим и обратил особое внимание на долевое строительство.
Владимир Аврелькин доложил об итогах визита делегации Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым в город Полярный – главную военную базу Северного флота в Мурманской области. Во время встречи с заместителем командующего Кольской флотилии разнородных сил Краснознаменного Северного флота Александром Пешковым отмечались высокие качества военнослужащих – наших земляков.
«Их здесь на кораблях и подводных лодках служат сотни, ответственно, честно и верно, – подчеркнул Пешков. – При содействии Михаила Игнатьева более ста человек из Чувашии проходят службу на авианосце «Адмирал Кузнецов», в составе флотилии есть боевой корабль «Ядрин».
Глава республики Михаил Игнатьев посетил боевую подводную лодку, провел встречу с военнослужащими – земляками, командным составом флотилии и экипажем гвардейского базового тральщика «Ядрин». В течение 16 лет над кораблем шефствует администрация Ядрина.
Как рассказал Владимир Аврелькин, в ходе визита было также подписано соглашение об экономическом сотрудничестве с Мурманской областью. В частности, речь идет о поставках в северный регион электротехнического оборудования и дробильных машин для горнорудной промышленности.

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Метки: Главное, Политика, Экономика, , .

21.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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