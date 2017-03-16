Только факты

БЮДЖЕТ. По итогам первых трех месяцев этого года городской бюджет будет увеличен на 109 млн. рублей. Это произошло благодаря налоговым и неналоговым поступлениям в казну. На что пойдут средства, предстоит решить депутатам горсобрания.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. Продолжается третий этап программы по переселению граждан из аварийного жилья. На днях 26 семей, проживавших в Калининском районе, переселились в благоустроенный дом по Эгерскому бульвару.
УДОБСТВА. Для жителей Южного поселка по улицам Фадеева, Бажова, Новая, Боголюбова и Ш. Руставели начали строить канализационную насосную станцию. От нее протянется канализационная сеть через реку Кукшум. В целом на объект будет потрачено 25 млн. руб.
РЕМОНТ. В пяти домах в городе отремонтируют фасады и балконы в этом году. Согласно муниципальной программе работы проводятся на условиях софинансирования со стороны жителей данных домов в размере 25 процентов от полной стоимости.
ГОСТИ. 22 марта в Чебоксары прибудет известный российский путешественник Александр Капер. Он проводит забег «Москва – Пекин. Навстречу будущему» и планирует преодолеть 8 тыс. км за 200 дней. Его маршрут лежит через 16 российских регионов и три страны.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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