Главное, Спорт Посевная на футбольном поле Вместо ранее предусмотренного рулонного газона на стадионе «Спартак» посеют траву.

По графику, без задержек продолжается реконструкция стадиона «Спартак» в Чебоксарах. Как известно, на преображение одного из главных спортивных объектов города из федерального бюджета выделено 44 млн. рублей. На эти средства здесь обустраивают игровое поле, тренировочную площадку, а также современные раздевалки и комнаты для инвентаря. Среди других вспомогательных помещений – массажный кабинет и два конференц-зала.

При этом одно из основных требований к объекту – чтобы все работы соответствовали высоким стандартам международной федерации футбола FIFA. Именно поэтому строители с особой тщательностью подходят к покрытию игрового поля. И вместо рулонного газона, как предполагалось раньше, его озеленят специальной посевной травой.

Во время проверки хода работ на стадионе глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков обратил внимание, что рядом находятся нестационарные торговые киоски, где продают спиртное. А это нарушение действующего законодательства, которое необходимо устранить.

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