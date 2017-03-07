Лес рубят, щепки летят…

И порой в сторону крупных чиновников из числа ответственных за охрану лесов. К примеру, в суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра природных ресурсов и экологии республики Анатолия Ермолаева, обвиняемого в незаконной вырубке леса в особо крупном размере.
По версии следствия, в конце 2009-го – начале 2010 годов он заключил договор на вырубку лесных насаждений. В итоге на территории республики под видом проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов незаконно вырублено свыше 20 тыс. кубометров спелых и перестойных лесных насаждений. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 120 млн. рублей.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре республики.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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