Главное Каждый месяц – новая тема Продолжительность жизни и мужчин, и женщин в Чувашии выросла и в среднем составляет чуть больше 71 года. Однако если сравнивать с тем, сколько живут в Японии, в среднем до 84 лет, или в Германии – до 81 года, нам есть над чем подумать.

Вспоминать о себе после выхода на пенсию все-таки поздновато – нужно, чтобы люди начинали заботиться о себе пораньше. Именно поэтому Минздрав республики запустил новый проект «Общественный университет здоровья». Первое занятие прошло в Президентском перинатальном центре, где главные специалисты выступили с лекциями о том, как сохранить женское и мужское здоровье.

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Анатолий Сидоров рассказал о том, как ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, дисгормональные расстройства сказываются на благополучии семейной жизни. Заведующий урологическим отделением ГКБ № 1 Дмитрий Павлов не только познакомил пришедших на лекцию с основными правилами, которые нужно соблюдать каждому мужчине, но и проконсультировал всех желающих, ведь хроническим простатитом у нас болеет чуть ли не каждый второй представитель сильного пола.

Университет будет распахивать свои двери раз в месяц по субботам. Следующая лекция заинтересует всех, кто хотел бы начать рационально питаться и сбросить лишние килограммы.

Метки: Здоровье, Медицина, Образование.



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