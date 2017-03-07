Каждый месяц – новая тема

Продолжительность жизни и мужчин, и женщин в Чувашии выросла и в среднем составляет чуть больше 71 года. Однако если сравнивать с тем, сколько живут в Японии, в среднем до 84 лет, или в Германии – до 81 года, нам есть над чем подумать.
Вспоминать о себе после выхода на пенсию все-таки поздновато – нужно, чтобы люди начинали заботиться о себе пораньше. Именно поэтому Минздрав республики запустил новый проект «Общественный университет здоровья». Первое занятие прошло в Президентском перинатальном центре, где главные специалисты выступили с лекциями о том, как сохранить женское и мужское здоровье.
Доцент кафедры акушерства и гинекологии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Анатолий Сидоров рассказал о том, как ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, дисгормональные расстройства сказываются на благополучии семейной жизни. Заведующий урологическим отделением ГКБ № 1 Дмитрий Павлов не только познакомил пришедших на лекцию с основными правилами, которые нужно соблюдать каждому мужчине, но и проконсультировал всех желающих, ведь хроническим простатитом у нас болеет чуть ли не каждый второй представитель сильного пола.
Университет будет распахивать свои двери раз в месяц по субботам. Следующая лекция заинтересует всех, кто хотел бы начать рационально питаться и сбросить лишние килограммы.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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