Главное, Политика Чувашия одной из первых в стране включилась в новые проекты «Единой России» РАЗВИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ Новые партийные проекты «Наш двор» («Городская среда»), «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный дом культуры» направлены на развитие общественной инфраструктуры в городах и сельской местности.

При этом чебоксарские единороссы начали масштабную работу еще до официального старта «Городской среды»: прошли многочисленные встречи с жителями столицы, а во всех районах города – публичные обсуждения.

В результате по пожеланиям самих горожан выбраны объекты для благоустройства в рамках новых партпроектов: это 47 дворовых территорий, работа с 15 общественными пространствами – скверами, парками, площадями. Кроме Чебоксар в программе «Городская среда» уже участвуют Новочебоксарск, Алатырь, Мариинский Посад, Канаш, Шумерля, Цивильск. Республике из федерального бюджета выделяется 269 млн. рублей.

Что касается программы «Местный дом культуры», то получаемая в этом году из федерального бюджета сумма – 33,8 млн. рублей – больше, чем и у наших соседей, например, Марий Эл и Мордовии, и у многих российских регионов. С учетом софинансирования она позволит отремонтировать более 30 сельских домов культуры. Модернизация, то есть обновление так называемой одежды сцены, звукового или светового оборудования, будет проведена еще в 24 сельских клубах и Алатырском городском ДК. Все эти объекты отобраны по результатам открытого конкурса.

А экспериментальный театр драмы из Новочебоксарска попал в проект «Театры малых городов»: федеральный бюджет выделяет новочебоксарскому коллективу 5,5 млн. рублей, еще 611 тысяч – вклад республиканской казны. На эти средства предполагается сделать новые постановки и обновить материально-техническую базу.

Чувашия – первый российский регион, который подал заявку на участие в «культурных» проектах и заключил соглашения с российским Минкультуры. Средства должны поступить уже в марте, сразу после конкурса начнутся работы по ремонту сельских ДК. Их планируется завершить уже этим летом.

Очень важен и общественный контроль, отметил Николай Малов. В ближайшее время будут сформированы общественные советы проектов, официально назначены их руководители. Это позволит вести обратную связь с жителями городов и районов республики, вовремя оказывать необходимую помощь. Здесь будет востребован и авторитет наших депутатов Госдумы: Алене Аршиновой предложено возглавить совет проекта «Местный дом культуры», а Леониду Черкесову – проекта «Городская среда». ДОСЛОВНО

Николай МАЛОВ, секретарь регионального отделения «Единой России»:

– Главное – максимально эффективно осваивать выделяемые из федерального бюджета средства. Необходим контроль за их своевременным целевым освоением. Ведь если регион не сможет вовремя использовать свою квоту, ее просто передадут тем, кто работает лучше. По опыту прошлых лет мы в Чувашии входили в партпроекты, например, по ремонту спортивных залов в сельских школах, с меньшими цифрами, чем те, что получались в итоге.

Метки: Политика, Партии.



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