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Комментарии
  • вика on Смотр строя и песни
  • Аноним on Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Анна on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Анна on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
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    Главное, Столица
    В Чебоксарах выбирают дом образцового содержания

    ГДЕ В ГОРОДЕ ЖИВУТ ХОРОШО?

    Как сообщили в пресс-службе управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, есть несколько номинаций для домов, которые претендуют на победу.
    Понятно, что новостройку, куда недавно вселились жильцы, и дом с двадцатилетней историей нельзя сравнивать по одним и тем же параметрам. Поэтому здания разделены на три категории: многоквартирные дома со сроком эксплуатации с момента ввода до 5 лет включительно, со сроком эксплуатации от 6 лет до 15 лет, а также «возрастные» – от 16 лет и выше. И в каждом городском районе есть свои фавориты, претендующие на победу. Причем важный момент: в конкурсе могут участвовать только те дома, которые не были в числе победителей в прошлом году.
    В первой номинации (до 5 лет) представлены дома № 5/1 по улице Стартовой, № 6 по улице Рождественского, № 22/1 по улице Энтузиастов. Во второй номинации (от 6 до 15 лет) образцовыми могут назвать дома № 56/2 по проспекту. Тракторостроителей, № 33/1 по проспекту Ленина, № 4 по улице Сверчкова. В третьей же номинации, где представлены дома с историей от 16 лет существования, самыми ухоженными считают дома № 12 по улице 324 Стрелковой дивизии, № 117/1 по улице Б. Хмельницкого и № 17 по бульвару Миттова.
    Итоги городского этапа смотра-конкурса будут подведены к концу недели. Домам-победителям обещают денежный приз, который пойдет на дальнейшее благоустройство.

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    Метки: Главное, Столица, , , .

    03.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Колумнисты
    Смотр строя и песни

    Евгения ФЕДОРОВА, блогер

    На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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