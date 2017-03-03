В Чебоксарах выбирают дом образцового содержания

ГДЕ В ГОРОДЕ ЖИВУТ ХОРОШО?

Как сообщили в пресс-службе управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, есть несколько номинаций для домов, которые претендуют на победу.

Понятно, что новостройку, куда недавно вселились жильцы, и дом с двадцатилетней историей нельзя сравнивать по одним и тем же параметрам. Поэтому здания разделены на три категории: многоквартирные дома со сроком эксплуатации с момента ввода до 5 лет включительно, со сроком эксплуатации от 6 лет до 15 лет, а также «возрастные» – от 16 лет и выше. И в каждом городском районе есть свои фавориты, претендующие на победу. Причем важный момент: в конкурсе могут участвовать только те дома, которые не были в числе победителей в прошлом году.

В первой номинации (до 5 лет) представлены дома № 5/1 по улице Стартовой, № 6 по улице Рождественского, № 22/1 по улице Энтузиастов. Во второй номинации (от 6 до 15 лет) образцовыми могут назвать дома № 56/2 по проспекту. Тракторостроителей, № 33/1 по проспекту Ленина, № 4 по улице Сверчкова. В третьей же номинации, где представлены дома с историей от 16 лет существования, самыми ухоженными считают дома № 12 по улице 324 Стрелковой дивизии, № 117/1 по улице Б. Хмельницкого и № 17 по бульвару Миттова.

Итоги городского этапа смотра-конкурса будут подведены к концу недели. Домам-победителям обещают денежный приз, который пойдет на дальнейшее благоустройство.