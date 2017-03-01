В бюджетных деньгах нуждаемся

НО ВСЕГДА ЛИ ТРАТИМ ИХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ?

В прошлом году в ходе прокурорских проверок на предмет соблюдения бюджетного законодательства выявлено свыше 600 нарушений, сообщает прокуратура республики.

В суды направлено 11 исковых заявлений на сумму более 12,5 млн. рублей, из них удовлетворено восемь, остальные на стадии разбирательства. За нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 118 должностных лиц и 26 – к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.

201 незаконный нормативный акт опротестован работниками прокуратуры после проверок по соблюдению бюджетного законодательства

При реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами, выявлены факты хищений бюджетных средств их получателями, а также исполнителями государственных контрактов.

Так, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Цивильского района, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Строительная компания «Глобус» при выполнении муниципального контракта по строительству стадиона в Цивильске.

Установлено, что в проектно-сметную документацию муниципальный заказчик включил затраты на приобретение и монтаж трибун общей стоимостью свыше 3 млн. рублей. Между тем подрядная организация фактически приобрела их по заниженной стоимости, к тому же установленные трибуны не соответствовали проектно-сметной документации. Но заказчик принимает их и оплачивает под видом качественного дорогостоящего оборудования. В итоге районному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

Шумерлинский межрайонный прокурор и прокурор Козловского района установили факты необоснованного взимания с граждан денег (в виде безвозмездных поступлений в местный бюджет) при реализации их права на получение социальной выплаты для приобретения жилья. В отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждены уголовные дела.

Анализ практики прокурорского надзора в указанной сфере свидетельствует о том, что министерства и ведомства республики – главные распорядители бюджетных средств – не всегда принимали меры по их результативному использованию, соблюдению условий предоставления межбюджетных трансфертов.

В ходе проверки реализации государственной программы Чувашской Республики по развитию ее транспортной системы на 2013–2020 годы выяснилось, что местный Минтранс не всегда результативно использовал федеральные субсидии и надлежаще осуществлял финансовый контроль за расходованием бюджетных средств их получателями, в том числе в отношении подведомственных учреждений.

По данным прокуратуры, нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов чаще всего допускали должностные лица муниципальных образований. В прошлом году по указанным фактам в связи с нарушением сроков реализации II этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы административными штрафами наказаны должностные лица администраций Алатырского, Моргаушского, Шумерлинского, Ядринского районов, а также администрации Алатыря.

А вот по части несоблюдения условий предоставления субсидий грешили получатели бюджетных средств. К примеру, директор Батыревского агропромышленного техникума использовал их не на выполнение государственного задания. За что также угодил под административную статью. Аналогичные нарушения установлены прокурорами Московского района Чебоксар и Новочебоксарска, виновники также не избежали штрафов.