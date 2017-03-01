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Главное, Криминал
Житель Чебоксар и его сожительница получили реальные сроки за покушение на дачу взятки сотруднику ФСБ

ПРИГОВОР ВЗЯТКОДАТЕЛЯМ

Установлено, что официально неработающий 45-летний горожанин и его 44-летняя подруга-адвокат решили за большие деньги избавить от уголовного преследования знакомую, которая «погорела» на незаконном игровом бизнесе в составе организованной преступной группы. Кстати, упомянутая адвокат официально защищала ее интересы.
Мужчина по предварительному сговору с сожительницей предложил оперативному сотруднику УФСБ России по Чувашии 500 тысяч рублей, полагая, что тот за такие деньги не откажется помочь. Но ошибался. Далее все действия взяткодателей документировали сотрудники правоохранительных органов.
В марте прошлого года, реализуя свой преступный замысел, адвокат положила 495 тысяч рублей, предназначавшихся сотруднику ФСБ в качестве взятки, в индивидуальную сейфовую ячейку в одном из местных банков. И передала ключ от нее сотруднику органов безопасности. После этого действия гражданских супругов были пресечены сотрудниками регионального Управления ФСБ и следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР по Чувашии.
Суд приговорил покушавшегося на взятку горожанина к 6 годам, а бывшего адвоката, чей статус прекращен на основании решений Совета Адвокатской палаты республики в сентябре прошлого года, к 5 годам лишения свободы.
По приговору, который еще не вступил в законную силу, наказание они должны отбывать в колонии общего режима. Кроме того, на обоих наложен штраф в размере 990 тысяч рублей. 495 тысяч рублей, которыми хотели подкупить сотрудника ФСБ, конфискованы в собственность государства.
Как ранее сообщала «Советская Чувашия», знакомая осужденных, ради которой они старались, выслушала приговор раньше. За незаконные организацию и проведение азартных игр в составе ОПГ, которые принесли преступникам доход свыше 382 млн. рублей, она также приговорена к реальному сроку, но пока на свободе до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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Метки: Главное, Криминал, .

01.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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