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13:00 16.02.2017
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Фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля
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Чувашия получит более 24 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов
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    Главное, Лента новостей, Статьи партнеров
    МегаФон увеличил зону уверенного приема в Чувашии

    МегаФон расширил емкость сети в столице Чувашии и еще шести крупных населенных пунктах республики. Работы положительно сказались на услугах связи примерно для 300 000 жителей и гостей региона.

    Оператор запустил новые базовые станции второго и третьего поколения в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, Шумерле, Ядрине и поселке Кугеси. В результате проведенных работ скорости в сетях 3G возросли до 14 Мбит/с возле ледового стадиона «Чебоксары-Арена», сквера журналистов, пригородного автовокзала и центрального кольца в Новочебоксарске. Положительные изменения произошли и в спальных районах на улицах Эльменя и Кукшумская в Чебоксарах, Юбилейная в Алатыре, 10-ой пятилетки и пересечении Комсомольской с Винокурова в Новочебоксарске.

    Новые станции в сети 2G работают в двух частотных диапазонах: 900 и 1800 МГц. Это дает улучшенное проникновение сигнала в здания и позволяет пропускать большее количество звонков одновременно. Такая модернизация прошла в Шумерле, Ядрине, Алатыре и поселке Кугеси. Жители центральных улиц Осипенко, 30 лет Победы, Гагарина и Советской в этих населенных пунктах теперь могут совершать с 99% вероятностью успешности соединения. Канашцы могут наблюдать более устойчивый голосовой и интернет-сигнал в районе площади Ленина и центрального городского парка. Теперь абоненты МегаФона могут без проблем пользоваться качественными телеком-услугами и во время обычных прогулок, и в дни массовых гуляний.

    «Качественная сеть – одно из ключевых преимуществ, которое отличает МегаФон, поэтому мы уделяем максимум внимания ее развитию. Наряду с активным строительством сетей 4G/LTE мы продолжаем укреплять и расширять покрытие сети второго и третьего поколения, чтобы в любой момент и на любом участке территории Чувашии наши абоненты смогли воспользоваться услугами обычной голосовой связи и 3G-интернета», — подчеркнул директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов.

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    Метки: Главное, Лента новостей, Статьи партнеров, .

    16.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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