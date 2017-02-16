Михаил Игнатьев: за последние два месяца 3,7 млрд рублей направлено на решение проблем Концерна «Тракторные заводы»

За последние два месяца 3,7 млрд рублей направлено на решение проблем Концерна «Тракторные заводы». Об этом заявил Глава Чувашии Михаил Игнатьев 16 февраля в ходе очередной пятой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва в Большом зале заседаний Дома Правительства.

Он напомнил, что сложная экономическая ситуация на предприятиях Концерна «Тракторные заводы», расположенных на территории Чувашской Республики, постоянно была в центре внимания. При этом ряд политических сил пытался на проблемах завода и его сотрудников спекулировать и зарабатывать себе дешёвый авторитет. А кто-то в ежедневном режиме занимался реальным решением этих сложных вопросов.

«Для нас это всегда был важнейший социальный вопрос. Здесь работают наши люди, 8,2 тыс. жителей Чувашии. И оставить их один на один с нерешенными проблемами мы не имели никакого морального права», — акцентировал Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии обратил внимание, что решение проблем Концерна «Тракторные заводы» находится на личном контроле Президента России Владимира Путина, Председателя Правительства РФ – председателя наблюдательного фонда ВЭБа Дмитрия Медведева. «Я публично обозначил проблему в ходе визита в Чувашию Дмитрия Медведева 1 марта 2016 года», — отметил Михаил Игнатьев.

В настоящее время принят ряд важнейших, принципиальных решений, направленных на вывод предприятий Концерна «Тракторные заводы» из кризиса.

В декабре 2016 года Наблюдательным советом Внешэкономбанка утвержден план мероприятий, направленный на реструктуризацию деятельности и долга Концерна. В рамках этого плана:

— в конце декабря 2016 года 675 млн рублей направлено на погашение задолженности по выплате заработной платы,

— 15 февраля 2017 года предоставлен целевой кредит в размере 2,4 млрд рублей — на погашение налоговой задолженности и во внебюджетные фонды,

— на 31 января 2017 года Концерн погасил задолженность за энергоресурсы в размере 631 млн рублей (более 50% от суммы задолженности).

В итоге только за последние два месяца 3,7 млрд рублей направлено на решение проблем Концерна «Тракторные заводы».

«Сегодня уже идёт речь о возобновлении производственной деятельности Концерна. В настоящее время ведётся работа по предоставлению целевого кредита Концерну в размере 1,9 млрд рублей на пополнение оборотных средств. Открытие кредитной линии ожидается до конца февраля текущего года», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

По данным Миниcтерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, в планах предприятий Концерна, расположенных на территории Чувашской Республики, — изготовление продукции на общую сумму более 7 млрд рублей. При этом часть этих объёмов уже подтверждена контрактами.

«Я ещё раз подчеркиваю, ни о каком банкротстве на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» речи не идёт. Мы не допустим политических спекуляций на темах, затрагивающих интересы жителей республики. Мы всегда вели честный и открытый диалог с трудовыми коллективами предприятий республики. Защищали и будем защищать их интересы. А свои политические амбиции желающим стоит подтверждать реальными делами», — отметил Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики