Александр СИДЯКИН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ:

«В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» партия «Единая Россия» запускает мониторинг в регионах, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН)… В случае если у жильцов установлен счетчик, то оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе. Однако в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов данный норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру».