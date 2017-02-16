Главное Должны всегда смеяться дети… В Чувашии стартовал традиционный благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства».

В этом году его торжественное открытие состоялось в Комсомольском районе, что не случайно. Как пояснил председатель правления Чувашского регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов, этот муниципалитет – лидер по сбору средств в копилку марафона, в 2016 году его жители собрали свыше 400 тысяч рублей! Что чрезвычайно важно и для самого района, поскольку эти деньги остаются в муниципалитете на нужды живущих здесь детей.

Приехавший на церемонию Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который также возглавляет оргкомитет марафона, выразил признательность всем неравнодушным людям, которых в республике немало. «Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» собирает миллионы рублей, средства расходуются публично и открыто, честно. Мы оказываем помощь многодетным и малоимущим семьям, закупаем необходимое для лечения детей оборудование, помогаем дошкольным учреждениям», – отметил он.

К слову, в 2016 году к марафону подключились свыше 1600 участников, которые перечислили в копилку около 8 миллионов рублей.

Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» проводится в Чувашии на протяжении 21 года. Принять в нем участие может каждый! Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение Российского детского фонда по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7 или позвонить по телефону (8352) 62­89­42.

Деньги в поддержку марафона можно перечислить на расчетный счет фонда. Получатель:

ЧРО ООБФ «Российский детский фонд»

ИНН 2128005408, КПП213001001

Расчетный счет

№ 40703810075220160067

в отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары,

БИК 049706609,

к/с 30101810300000000609

Метки: Благотворительность, Чувашия.



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