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Чувашия — на 3 месте по уровню открытости бюджетных данных среди регионов ПФО

УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ – ВЫСОКИЙ

По итогам минувшего года Чувашия занимает 3-е место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов ПФО и входит в группу лидеров в масштабах страны, занимая в соответствующем рейтинге 16-е место. Такие результаты опубликовал на своем официальном сайте Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ).
Поднявшись с 42-го (по итогам 2015 года) на 16-е место, наша республика переместилась из группы регионов со средним уровнем открытости бюджетных данных в группу регионов с высоким уровнем их открытости. При этом Чувашия занимает первые места по направлениям «Финансовый контроль» и «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений» и четвертое место по направлению «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные».
Таким образом, Чувашия ежегодно демонстрирует высокий уровень открытости управления общественными финансами, сообщает Минфин республики.

НАША СПРАВКА
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных составляется НИФИ по заказу Министерства финансов России. В качестве основных критериев оценки традиционно выступают следующие направления:
– характеристика первоначально утвержденного бюджета;
– годовой отчет об исполнении бюджета;
– внесение изменений в закон о бюджете;
– промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные;
– проект бюджета и материалы к нему;
– финансовый контроль;
– публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации (плановые и фактические показатели деятельности);
– бюджет для граждан (закон о бюджете, годовой отчет об исполнении бюджета, проект бюджета);
– общественное участие.

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15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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