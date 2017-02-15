Чувашия — на 3 месте по уровню открытости бюджетных данных среди регионов ПФО

УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ – ВЫСОКИЙ

По итогам минувшего года Чувашия занимает 3-е место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов ПФО и входит в группу лидеров в масштабах страны, занимая в соответствующем рейтинге 16-е место. Такие результаты опубликовал на своем официальном сайте Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ).

Поднявшись с 42-го (по итогам 2015 года) на 16-е место, наша республика переместилась из группы регионов со средним уровнем открытости бюджетных данных в группу регионов с высоким уровнем их открытости. При этом Чувашия занимает первые места по направлениям «Финансовый контроль» и «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений» и четвертое место по направлению «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные».

Таким образом, Чувашия ежегодно демонстрирует высокий уровень открытости управления общественными финансами, сообщает Минфин республики.