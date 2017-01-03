С 1 января 2017 года расширены формы оказания бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики

С 1 января 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2016 г. №542 «О дополнительных мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике», согласно которому отдельные функции государственного юридического бюро возложены на казенное учреждение Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Отделы социальной защиты населения с 1 января 2017 года оказывают юридическую помощь гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи, в случаях, предусмотренных Законом Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике», в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме;

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера (за исключением составления исковых заявлений, административных исковых заявлений, заявлений и жалоб в суд общей юрисдикции, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб);

представления интересов граждан Российской Федерации в государственных и муниципальных органах, организациях.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, с 1 января 2017 года бесплатную юридическую помощь, компенсируемую за счёт республиканского бюджета Чувашской Республики, оказывают в виде:

составления исковых заявлений, административных исковых заявлений, заявлений и жалоб в суд общей юрисдикции, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб,

представления интересов граждан в судах.

Для получения бесплатной юридической помощи в отделе социальной защиты населения гражданин, имеющий право на её получение, должен представить паспорт, собственноручно заполненное заявление об оказании бесплатной юридической помощи, а также документы, подтверждающие отнесение его к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, кроме справки о регистрации семьи малоимущей.

При этом если гражданин является получателем социальной поддержки, предоставляемой отделом социальной защиты населения, то документы, подтверждающие отнесение его к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, предоставляются по его собственной инициативе.

Источник: Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики