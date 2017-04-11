18 апреля – премьера второго выпуска нового телепроекта с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»

18 апреля ГТРК «Чувашия» и Национальная телерадиокомпания Чувашии представят телезрителям второй выпуск нового телепроекта с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым «Приложение силы». Центральная тема программы – объединение сил общества и государства в интересах жителей республики.

Второй выпуск телепроекта «Приложение силы» будет посвящен актуальной во все времена теме развития здравоохранения.

Как разрешить вопрос с острой нехваткой медицинских кадров? Насколько подготовленными приходят в отрасль молодые специалисты? Можно ли ликвидировать очереди в медицинских организациях? Как повысить качество оказания медицинской помощи? Насколько злободневны сегодня вопросы разделения платных и бесплатных медицинских услуг? Эти и другие темы, наиболее волнующие жителей республики, обсудит Глава Чувашии Михаил Игнатьев с представителями республиканского отделения Общероссийского народного фронта, пациентского сообщества, Министерства здравоохранения и медицинского факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Ведущий-модератор программы — советский и российский журналист, режиссёр, директор дирекции регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин.

Первыми о втором выпуске проекта «Приложение силы» узнают читатели газеты «Советская Чувашия», на страницах которой 13 апреля будут представлены самые интересные вопросы, затронутые в программе.

Премьеру телепроекта «Приложение силы» смотрите 18 апреля в 09:00 в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 1», 22 апреля в 19:00 в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 24».

На Национальном телевидении Чувашии программа выйдет 18 апреля в 20:30.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики