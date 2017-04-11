Школьники сняли мультфильм о происхождении Чувашии

ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ НЕ МЕШАЕТ ТВОРИТЬ

Как нелегко любителю впервые снять мультфильм, догадывается, пожалуй, каждый. А можно ли изготовить будущих героев мультипликационной ленты из бересты, да еще обладая плохим зрением? Воспитанники Чебоксарской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья доказали – все возможно.

Недавно в доме культуры «Южный» в рамках Межрегионального молодежного культурно-исторического форума состоялся один из первых публичных показов короткометражного фильма «Земля Улыпа» о происхождении чувашского края, снятого ребятами.

Из бересты здесь сделано практически все – сам народный богатырь Улып и девушки, горы и деревья, барашки, даже смену времен года изображает чувашский календарь природы из этого материала. Кое в чем помогали дети из коллектива «Берестяная пластика» Дворца детского и юношеского творчества в Чебоксарах и их педагог Надежда Степанова.

Мультфильм снят в рамках проекта «Открытая Чувашия», выигравшего грант Русского географического общества. Его автор, преподаватель Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Зоя Трифонова объясняет, что помимо съемок удалось провести для слабовидящих детей цикл занятий по прикладному творчеству, издать часть материалов Энциклопедии Чувашской Республики, напечатанные шрифтом Брайля, провести экскурсии для ребят и цикл открытых занятий по географии родного региона. А недавно пришла новость: мультфильм завоевал свою первую награду, диплом первой степени в межрегиональном конкурсе.

Если хотите узнать, во что превратилась земля из лаптей сына Улыпа и как авторам удалось совместить в одной ленте богатыря ростом выше гор с его женой, что ниже деревьев, – добро пожаловать на сайт «Советской Чувашии». Здесь можно увидеть мультфильм «Земля Улыпа», снятый чувашскими школьниками.