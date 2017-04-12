Чувашавтотранс получил «водителя»

Генеральным директором ГУП «Чувашавтотранс» по итогам конкурса на замещение этой вакансии стал Сергей Фомичев.

Он 1964 года рождения. Окончил Московский государственный открытый университет по специальности менеджмент организации. Работал в МУП «Березовонефтепродукт» Ханты-Мансийского автономного округа, где прошел путь от механика до генерального директора предприятия, сообщается в релизе пресс-службы Минтранса республики.

Первый конкурс на должность руководителя «Чувашавтотранса» был объявлен сразу после новогодних январских каникул. Из участвовавших трех претендентов комиссия не одобрила ни одной кандидатуры. И только после очередного отбора был выявлен победитель.

Наследство Фомичеву достается незавидное. Долги по зарплате на предприятии достигли 68 млн. рублей. Как уже сообщалось, глава Минтруда России Максим Топилин поручил погасить их до 1 июня.