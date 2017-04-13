Чтобы клумба была пышной

Как только начнет просыхать верхний слой почвы, с посадок многолетников осторожно сгребают прошлогодние листья, вокруг растений рассыпают азотные удобрения и неглубоко заделывают их в землю.

Пробившиеся из-под снега первыми пролески, подснежники, крокусы и другие весенние мелколуковичные цветы лучше полить водорастворимым удобрением с преобладанием азота или подсыпать кемиру весеннюю. А под кустики примул, маргариток, незабудок еще подсыпать и почву или замульчировать торфом или перегноем. В апреле обычно подкармливают все многолетники. Для большинства из них в первую подкормку включают по 1 чайной ложке аммиачной селитры или по 0,5 чайной ложки мочевины на 1 кв. м цветника. А для нарциссов и гиацинтов на эту же площадь надо добавить по 1 чайной ложке суперфосфата и 0,5 чайной ложки сульфата калия.

Когда установится теплая погода, прямо в грунт сеют семена однолетников, не боящихся заморозков, – алиссум, гвоздику китайскую, годецию, кларкию, фацелию, однолетнюю хризантему, эшшольцию… Почву предварительно желательно пролить теплой водой и накрыть до посева пленкой.

Чуть позже, в конце апреля – первой половине мая (в зависимости от погоды), наступает черед летников, всходы которых чувствительны к заморозкам (настурция, табак, ипомея, бархатцы…). Для ускорения прорастания посевы можно укрыть пленкой, укладывая ее прямо на землю. В конце апреля, как правило, можно высаживать в открытый грунт луковицы гладиолусов. Вначале высаживают детки и мелкие луковички, а через неделю – остальные луковицы. При ночных заморозках всходы окучивают или укрывают. В это же время высаживают отцветшие выгоночные луковичные: к примеру, подаренные в горшках тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты.