Чистая победа кадетов из Чувашии

В финале VI Всероссийского конкурса «Смотр строя и песни. Марш победителям!», прошедшего в Москве в прошлую субботу, кадеты из Чувашии стали лучшими в стране.

Чувашию представляли три кадетские команды: «Искра» имени генерала М.П. Григорьева из Калининской школы Вурнарского района, «Патриоты тыла» из Моргаушской школы Моргаушского района и «Авангард» из Красночетайской школы Красночетайского района.

Все они заняли первые места в своих возрастных категориях. В младшей победителями стали вурнарцы, в средней – моргаушцы, а в старшей – красночетайцы.

Как сообщила руководитель моргаушских кадетов Светлана Рожкова, во всех трех конкурсах смотра – строевой подготовке, викторине на знание истории Великой Отечественной войны и сборке-разборке автомата – ребята из Чувашии показали лучшие результаты. Жюри и зрители высоко оценили их безупречную форму и выправку. А приемы рукопашного боя, продемонстрированные на сцене красночетайскими кадетами, вызвали в зале шквал аплодисментов.

Поддержали наших кадетов полномочный представитель Чувашии при Президенте России Юрий Акиньшин, члены Товарищества офицеров «Сыны Отечества», а также земляки, проживающие в Москве и Московской области.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев высоко оценил успехи ребят. «Я благодарю педагогов, родителей за достойное воспитание молодого поколения. Особые слова признательности выражаю членам Товарищества офицеров «Сыны Отечества», лично вице-адмиралу Владиславу Ильину за вклад в патриотическое воспитание наших детей», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Фото cap.ru: В финале выступили более семисот школьников, воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских корпусов.