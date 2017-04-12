Чебоксары отметили очередную годовщину первого полёта человека в космос

Сегодня в Чебоксарах на площадях перед памятниками летчикам-космонавтам Андрияну Николаеву и Юрию Гагарину состоялись торжественные митинги, посвященные Дню космонавтики.

День космонавтики, который празднуется ежегодно 12 апреля, безусловно, один из самых ярких и достойных праздников. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет в космическом пространстве продлился 108 минут. Для многих людей, заставших этот момент, полет Гагарина стал великим днем, большим праздником.

День космонавтики в Чебоксарах был открыт праздничным митингом возле памятника Юрию Гагарину. Со словами поздравлений выступили глава города Чебоксары Ирина Клементьева, председатель Республиканского Совета ветеранов Генрих Васильев и председатель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев.

Они выразили гордость за Россию, которая первой вывела на орбиту Земли космический корабль с человеком на борту. Конечно же, отдельно были отмечены наши выдающиеся земляки-космонавты Андриян Николаев, Муса Манаров, Николай Бударин.

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Государственного Совета Чувашской Республики и Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители администрации города Чебоксары и администраций районов столицы республики, ветераны космонавтики Чувашской Республики, учащиеся и студенты, представители общественных организаций и многочисленные жители города.

Венцом действа стали запуск воздушных шаров в чистое голубое небо, символизирующий полёт человека в космические дали, и церемония возложения цветов к памятникам космонавтам.

Далее аналогичный митинг состоялся и у памятника А.Г.Николаеву, где горожане и гости столицы также отдали дань подвигу прославленных отечественных лётчиков-космонавтов.

Сегодня космонавтика идёт в ногу со временем, внедряются новые технологии, всё больше людей покоряют космические орбиты. Однако по всему миру всегда будут помнить и чтить тех великих людей, впервые открывших человечеству космос.

Источник: Калининский район г.Чебоксары