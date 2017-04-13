Чебоксары готовятся к Светлому празднику Пасхи

16 aпpeля 2017 гoдa в cтoлицe Чувашии пpoйдyт пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe Пacxe. Об организации и проведении Пасхальных мероприятий в Чебоксарах сегодня главе администрации города Алексею Ладыкову при главе города Ирине Клементьевой доложили на еженедельной планерке.

Светлый праздник в Чебоксарах в этом году широко отметят Пасхальным фестивалем, который состоится на территории парков культуры и отдыха города.

Как доложила начальник управления культуры и развития туризма Людмила Маркова, центральными площадками проведения праздника в этом году станут «Лакреевский лес» и Детский парк им. А.Г. Николаева.

Подготовка здесь уже началась. Центральные аллеи в «Лакреевском лесу» украсят арт-объектами – расписными пасхальными яйцами, тематически оформят арки, деревья, торговые домики.

15 и 16 апреля в парках в течение всего дня будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству, распродажи куличей, детские фольклорные посиделки, концертные программы и конкурсы. В Детском парке им. А.Г. Николаева состоится концерт православной музыки, с участием звонницы. Также было отмечено, что в пасхальные выходные в парках будет действовать скидка на аттракционы.

К празднику готовятся учреждения образования и культуры города. В детских садах с 10 по 14 апреля проходит творческая выставка «Пасха глазами детей», более 10 тысяч самых юных чебоксарцев представили свои работы.

На базе детских садиков № 14 и 108 пройдет городской проект «От чистого истока», в котором примут участие более 100 семей.

С 10 по 15 апреля в муниципальных библиотеках, школах дополнительного образования, национальном музее и его филиалах отроются выставки и состоятся тематические мастер-классы.

С 17 по 23 апреля в чебоксарских храмах и монастырях запланированы пасхальные песнопения Чебоксарской певческой капеллы «Классика».

27 апреля в Чебоксарах состоится II Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость» по благословению Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Организаторами выступают Общественная палата Чувашской Республики. В Фестивале примут участие города Ульяновск, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, а также районы республики – всего около 500 участников.

29 апреля в городе пройдет II Республиканский фестиваль-конкурс «Пасха глазами детей», в котором примут участие более 1200 детей из школ и учреждений дополнительного образования.

Самые главные торжества состоятся в храмах, церквях и монастырях, где в течение всей страстной недели, до 16 апреля, будут проходить богослужения. Торжественные литургии и крестные ходы запланированы в ночь с 15 на 16 апреля.

Глава города Ирина Клементьева предложила организовать выставки детских пасхальных поделок в администрации города и районов, чтобы как можно больше людей смогли увидеть уникальные работы, созданные юными чебоксарцами.

Глава администрации Алексей Ладыков поручил проработать вопрос по организации праздничных площадок в центре города и акцентировал внимание на работы по наведению порядка возле храмов, отметив, что все мероприятия по уборке необходимо провести вовремя.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики