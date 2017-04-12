Фото с космонавтом

Владимир ВАНЕРКЕ, глава администрации Янтиковского района, председатель СХПК «Красная Чувашия» в 1997–2005 гг.:

– Даже не могу припомнить, когда состоялось «первое знакомство» с «Советской Чувашией». Она была у нас, можно сказать, членом семьи. Породнился с ней еще мой отец Алексей Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны, и выписывал ее до последних дней своей жизни. Будучи на заслуженном отдыхе, в подписную кампанию как только получал пенсию, первым делом оформлял подписку на «Советскую Чувашию» и «Коммунизм ялаве» (Хыпар).

Я тоже начинаю свой день с газеты. Прихожу на работу в семь утра и первым делом – за «Советскую Чувашию». Нравится широта охватываемой тематики. Конечно, особое внимание уделяю статьям о сельском хозяйстве (привычка выработалась со времен работы в колхозе «Красная Чувашия»), о политике, о конкретных людях. Удивляюсь, как газета везде успевает и вовремя дает информацию.

В 2003 году в Яншихово-Норваши отмечали 80-летие знаменитой землячки, народной артистки СССР Веры Кузьминой. Приехали журналисты, было очень много гостей, среди которых были и представители чувашской национально-культурной автономии из Москвы. В ответ столичные гости пригласили тружеников нашего села на празднование Всечувашского Акатуя, который проводился те годы в столице страны.

Был на празднике и наш прославленный соотечественник Андриян Николаев. Мы стояли рядом, и наши глаза то и дело останавливались на двух его золотых звездах Героя. И вдруг заметили, что одна развинтилась и может слететь. Подошли и сказали космонавту об этом. Так и познакомились, разговорились. Нас тут же окружили фотографы, и мы с удовольствием снялись на память. Приезжаем из Москвы, а в селе уже все носятся с номером «Советской Чувашии», где запечатлена наша делегация вместе с Николаевым. Мы были поражены, как оперативно работает редакция.