Фотоэпоха газеты

Чего уж обижаться: в редакции нас работало много, но газету в целом читатели чтили по нескольким именам. В конце 1960-х и в 1970-е годы с нетерпением ждали, скажем, фельетонов молодого Толи Финько и зубра Виссариона Веникова — он же Василий Яковлев. А вот что касается иллюстраций — тут по-нынешнему в «топе» тогда был непревзойденный Валентин Шемаров. С этим именем прочно связана фотобиография «Советской Чувашии».

В юности, пришедшейся на 1950-е годы, в Чебоксарах Валентин был известен больше как яхтсмен. Не одну милю прошел он по Волге в парусных гонках. Учился также в художественной школе, где приобрел, видимо, и страсть к фотографии. В 1956 году Валентин впервые зашел в редакцию «Молодого коммуниста» со своими фотоработами. А с 1965-го был уже в штате «Советской Чувашии», создавая фотолетопись республики.

Запечатлел первый колышек на стройплощадке завода промтракторов, приезд в Шоршелы космонавта Андрияна Григорьевича Николаева, перекрытие Волги… Его фотографии печатались в центральных газетах и журналах. Как-то Шемарова даже пригласили на работу фотокорреспондентом ТАСС по Брестской области. Как он потом мне рассказывал, «почти уже согласился, но представил, что там нет Волги, к которой прирос душой, и отказался». Какие отличные фотоальбомы Валентин оформлял…

Я пришел на работу в 1976 году, в сельхозотдел. Много приходилось разъезжать по республике, особенно в страдную пору, и довольно часто с Валентином Шемаровым. Он делал для меня фотопортреты героев моих очерков, и какие портреты…

Личность эта была незаурядная во всех отношениях. И как всякая незаурядность, он постоянно попадал в нештатные ситуации. То на остановке вступится за женщину против хулиганья, чтобы угодить в больницу со сломанными ребрами, то ввяжется еще в какую-нибудь передрягу. А уж в своем фотоделе был просто фанат. Вспоминаю такой случай.

Приехали мы с ним на Канашский элеватор за репортажем о готовности к приему зерна нового урожая. Расставил Валя рабочих для съемки, стал наводить объектив. Пятился-пятился?— и рухнул задом в яму. Да не простую, а выгребную, то есть бывший туалет, который не успели очистить. Выбрался наш Валя, долго отмывался у колонки, потом сушился, но тщетно. Все полтора часа дороги мне пришлось ехать с зажатым носом. А вот водитель Боря Федоров за рулем не мог этого делать…

У Вали ввиду его общительного характера был миллион друзей. И сам он был другом, и отменным, придерживающимся принципа «друзей не бросают». В 1977 году ранним утром поехали мы с ним в Батыревский район на весенний сев. Как раз накануне 60-летия газеты. На трассе возле Канаша видим «Волгу», явно «прыгнувшую» в небольшой овраг. Остановились — елки-палки, да это же наша редакторская «Волга»! Водитель Вася Павлов в прострации стоит и курит, рядом — какой-то представительный мужчина. Оказалось, замредактора «Советской Мордовии», приглашенный на юбилей, которого Вася встретил с поезда.

Что делать? Говорю, мол, задание надо выполнять… А Валя в ответ: оставлять своих не будет, перед редактором сам отчитается… Остановил какой-то трактор, вытащили «Волгу», вызвали ГАИ… А когда вернулись в редакцию, Михаил Иванович Иванов сказал одно: «Правильно поступил, Валентин».

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ,

общий стаж работы в «СЧ» 38 лет

Фото: Фотокор Шемаров любил свою профессию с фанатичной преданностью.

КСТАТИ

Примечательно, что фотокорреспондентами в «Советской Чувашии» всегда трудились исключительно яркие личности, истинные художники. Многие наши читатели еще помнят работы соратников Шемарова — Бориса Иванова и Вячеслава Романова.

Безвременно ушедший из жизни Борис Иванов дело свое унаследовал от отца, тоже фотокора в ядринской газете «Знамя труда». «Фотография была даже не призванием его, а самой жизнью», — вспоминает его коллега, известный в республике фотокорреспондент Сергей Журавлев. Больше всего Борис любил снимать природу и в поисках удачных кадров часто ездил в родную деревню Нижние Ирзеи. Мог соорудить стожок и просидеть в нем скрытно в ожидании «картинки» чуть ли не сутки.

Фотограф «на генном уровне» и Вячеслав Романов. У него своя особенность. Вячеслав Петрович по заданию редакции очень много ездил в районы, фотографировал сельчан?— людей крайне скромных и стеснительных. Однако Романов каким-то непостижимым образом всегда умел уговорить сняться любого человека, причем именно так, как ему хотелось.

Произведения Иванова и Романова, как и Шемарова, не раз блистали на страницах союзных газет и журналов, получали награды на конкурсах. Эти фотокорреспонденты продолжили славные традиции своих предшественников. В частности, одного из первых фотокоров «Красной Чувашии» Александра Костина, пришедшего в редакцию 15-летним пареньком в 1929 году, вернувшегося сюда же с Великой Отечественной и проработавшего уже в «Советской Чувашии» до 1963 года!

Сейчас высокую репутацию фотокорреспондентов «Советской Чувашии» поддерживают широко известный в республике мастер кадра Олег Мальцев и его молодой, но подающий большие надежды коллега Максим Васильев.

Зинаида Шитлаева