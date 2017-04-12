Уха для журналистов

Этот снимок сделан 5 сентября 1962 года. Такая точность в определении даты вполне объяснима: именно в начале сентября, после завершения космического полета Андриян Николаев приехал в родную Чувашию. А следом за ним в республику прибыли корреспонденты из Москвы: сотрудники ТАСС, «Правды», «Известий», «Комсомольской правды», «Огонька» и даже «Пионерской правды».

День был погожий, и Андриян Григорьевич решил порыбачить. Вместе с ним за Волгу отправились журналисты – и московские, и местные. Был среди них редактор «Советской Чувашии» Матвей Семенов – он на фотографии в центре в верхнем ряду. Рядом с ним во втором ряду – корреспондент Чувашского радио, будущий сотрудник «СЧ» Николай Скок.

Конечно, ловить рыбку космонавту в тот день никто не помешал. И в награду журналистов угостили потом ароматной ухой. Ну а после трапезы и был сделан этот снимок.

Сергей ПЕТРОВ

Фото из архива редакции