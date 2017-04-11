Уплыли двое, вернулся один

На Волге, недалеко от Козловки, перевернулась лодка с двумя рыбаками. Только одному из них удалось спастись.

Трагедия произошла 7 апреля около семи часов вечера на расстоянии 300 метров от берега. Поднявшаяся из-за сильного ветра волна накрыла рыбацкую лодку. 31-летний рыбак ушел под воду, а его 24-летнему другу удалось зацепиться за перевернутое судно.

Услышав крики о помощи, к месту трагедии на другой лодке подплыл мужчина и вытащил уцелевшего рыбака из воды. А вот тело его старшего товарища обнаружили в воде лишь спустя два часа. Глубина реки в том месте составляет около трех метров.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.