Творите, дерзайте, несите людям радость

Иван Долгушин, член Совета старейшин при Главе Чувашии:

— В Чебоксары я приехал в 1973 году из Нижнего Тагила на строительство завода промтракторов. Стал начальником сдаточного корпуса, из ворот которого и вышел первый отечественный промышленный трактор. Затем дорос до секретаря парткома ПО «ЧЗПТ», заместителя генерального директора по социально-бытовым вопросам. Без доли лукавства скажу, что каждый рабочий день начинал с прочтения «Советской Чувашии». Газета стала летописцем Всесоюзной ударной стройки. Все важные моменты в жизни предприятия обязательно отражались на ее страницах. Это создавало хороший настрой, поднимало тонус в коллективе.

С редакторами, корреспондентами был в постоянном контакте. Журналисты болели за дело не меньше тех, кто возводил корпуса или стоял у станков, вытачивая детали «Волжского богатыря», по-чувашски — Улыпа. Эти эпитеты «Т-330» также принадлежат репортерам. Завод и газета были и остаются одной семьей. Недавно вышли прекрасные очерки о первом директоре тракторного завода Викторе Десятове и главном инженере Викторе Ерилине. Спасибо авторам и всему коллективу редакции за добрую память.

Сейчас, когда я по утрам выхожу, чтобы взять в киоске свежий номер газеты, то получаю хороший заряд бодрости и оптимизма, как и раньше. Многое всплывает в памяти. Чего только стоило участие в традиционной эстафете газеты «Советская Чувашия». Команда «ЧЗПТ» в мое время десять раз выигрывала главный приз соревнований. За нас бежало много именитых спортсменов, в том числе олимпийская чемпионка Валентина Егорова. Тренировал и возглавлял нашу команду Михаил Кузнецов, впоследствии — заслуженный тренер СССР по легкой атлетике. Но больше всего меня поражало то, как редакции удается организовывать и проводить столь масштабные соревнования.

В год векового юбилея я хочу выразить искреннюю благодарность всем поколениям моей любимой газеты. Друзья, вы владеете информацией, а значит, вы владеете миром. Творите, дерзайте, приносите людям радость. От всех ветеранов завода и нынешнего руководства машиностроительного холдинга смею заверить создателей и читателей газеты, что «Промтрактор» поднимется на должную высоту и наша общая летопись славных дел продолжится.