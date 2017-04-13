С поправкой на праздник

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О выборах Президента РФ», которые дают возможность назначить ближайшие выборы Президента в 2018 году на 18 марта – день возвращения Крыма в состав России.

Поправка предлагает установить, что «если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы Президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье». В 2018 году выборы Президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 Марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, 18 марта.

«Интерфакс»