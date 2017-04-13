«СЧ» помогла увидеть мир

И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

В 1990–2000 годы посчастливилось работать в «Советской Чувашии». Тогда под одной крышей творили такие корифеи, как Лариса Алексеевна Буланкина, Африкан Германович Соловьев, Николай Николаевич Максимов, Валерий Иванович Железнов, Виталий Иванович Васильев и многие другие. Каждый – профессионал и при этом настоящий лидер и наставник для молодых.

Особенно любил возиться с молодежью Валерий Иванович. Он не просто предлагал тему, но в неспешном, иногда двух-, трехчасовом разговоре раскладывал все по полочкам, давал ценные советы, проговаривал буквально каждый шаг. Есть в кинематографе понятие раскадровка, когда десятки рисунков – с выставленными ракурсами, акцентами, светом – воплощают все ключевые сцены будущего фильма. Вот и Валерий Иванович сразу ясно видел всю раскадровку будущего материала. Или своей будущей книги – делом всей жизни для него стала историческая литература, предком чувашей он считает великого гунна Аттилу.

Хороших людей в «СЧ» всегда хватало, несмотря на распространенное мнение про обязательный клубок интриг в любом творческом коллективе. Поэтому каждый «выпускник» «Советской Чувашии» по-прежнему ощущает себя малой частью большого и славного целого. Тем более что кроме совместной работы были еще и крепкие дружеские отношения, как говорится, и делу время, и потехе час. И забавных историй приключалось немало.

Например, благодаря «Советской Чувашии» впервые в жизни близко увидел Путина. Это был мой день рождения, и Владимир Владимирович, можно сказать, сделал шикарный «подарок», прилетев в Шемуршу проводить совещание по межнациональным отношениям и развитию села. Работа завершилась под вечер, журналистский пул передвигался на автобусе, и на одной из «зеленых» остановок меня просто забыли. Сотовые были еще редкостью. Наверное, минут 25 я шагал по трассе, пока коллеги не опомнились и не попросили слетать за мной машину сопровождения.

Спасибо «Советской Чувашии» – три недели в составе группы чувашских журналистов, пресс-секретарей и культработников провел в Америке, в городе Роли, столице Северной Каролины. Жили мы по двое в домах богатых, образованных, белых американских семей, где хотя бы один из супругов к тому же интересовался историей и литературой. Это было непременным условием для того, чтобы принимать российских гостей. Наши хозяева были миллионерами, глава семьи владел частным коммунальным предприятием. «Это очень выгодный бизнес», – объяснил он нам. (Поняли мы его по-настоящему много позже, когда этот бизнес стал золотым и в России.) Еще запомнилось тотальное отсутствие красивых женщин и девушек. Мужики, коренные американцы, как на подбор высокие могучие красавцы. Этакие викинги. А женский пол без вариантов: либо сухая щепка, либо ну очень большая любительница покушать.

«Советской Чувашии» благодарен за крепкую школу, хороших друзей и просто за то, что она есть. Вековой юбилей – это замечательная веха. Как говорил один мой хороший наставник: «Дай бог вам дожить до ста лет и одного дня. Один день – чтобы подумать, как жить дальше». Уверен, что «СЧ» проживет еще не одну сотню лет!

Сергей ОСИПОВ,

общий стаж работы в «СЧ» 10 лет