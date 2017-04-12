«Счастлива, когда печатают мои заметки…»

Галина ЗОТОВА, село Штанаши, Красночетайский район:

– Самый ценный в нашем семейном архиве – номер «Советской Чувашии» от 25 ноября 1984 года. На первой странице газеты – фотография отца, сделанная фотокором Борисом Ивановым. На второй, под рубрикой «Человек и его дело» в статье «Трезвый расчет», журналист Юрий Фалатов рассказывает о нашем папе, прожившем большую часть жизни в деревне Кукшумы Ядринского района, о его родном колхозе «Заветы Ильича».

Мой отец, заслуженный агроном Чувашской АССР и РСФСР, кавалер нескольких орденов и медалей, Вячеслав Александрович Александров, выписывал для домашнего чтения много разных газет, и, конечно, в первую очередь – «Советскую Чувашию» из республиканских. А для нас, детей, чтобы приучить к чтению, – «Пионерскую правду», «Мурзилку», «Веселые картинки» и все чувашские детские газеты.

Так с детства я приобщилась к чтению газет. Сейчас интересуюсь краеведением, собираю газетные вырезки про родное село. Есть в моем архиве двухстраничная интереснейшая публикация из «Советской Чувашии» под названием «Очень малый бизнес на реке Штанашка» авторов Н. Титовой и Р. Кирилловой. А еще – статья В. Федотова, профессора ЧГУ «Павлодарец из Чувашии» про уроженца нашего села Льва Ивановича Софронова, мастера спорта по вольной борьбе, работавшего начальником строительно-монтажного поезда.

И мою фамилию можно встретить на страницах любимой газеты. Моя заметка «Песня в ночи перед наступлением» про связистку Веру Рекееву, напечатанная в «Советской Чувашии» в начале 2000-х годов, прошла в финал Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». С рассказом «От Житомира до Берлина» о ветеране Великой Отечественной войны и труда Василии Андреевиче Андрееве («Советская Чувашия» № 74 за 2015 год) я приняла участие в республиканском литературном конкурсе среди инвалидов. В прошлом году издан сборник произведений участников этого конкурса, куда вошло и мое произведение, впервые увидевшее свет на страницах «СЧ». А еще я участвовала в конкурсе для пап и мам «Ораторы в коротких штанишках», прислала тексты и два снимка. В победители не вышла, но приятно было видеть свои творения на газетных страницах.

Вот так газета помогает мне жить и радоваться. Физическим трудом я заниматься не могу, стараюсь приносить пользу словом. Пишу – и счастлива, когда печатают мои заметки.