Стражи правопорядка

ДАЖЕ НА ПЕНСИИ ЭТИ ЛЮДИ НЕ ТЕРЯЮТ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ

17 апреля в очередной, седьмой, раз будет отмечаться День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. И вот что по этому поводу рассказал нашему корреспонденту председатель Совета Чувашской республиканской общественной организации ветеранов МВД, генерал-майор милиции в отставке Михаил Киселев.

– Михаил Федорович, наденете генеральскую форму на праздник?

– Обязательно. Наденут кители, уверен, и другие ветераны. К тому же на груди каждого из них будут сиять ордена и медали, которые они заслужили, неся службу по охране общественного порядка или выполняя боевые задачи. Многие ведь побывали в горячих точках. В рядах нашей организации 27 участников Великой Отечественной войны, 35 тружеников тыла. В возрасте старше 80 лет 191 пенсионер. А участнику Великой Отечественной войны полковнику внутренней службы в отставке Константину Григорьевичу Шевнину 1 января исполнилось 92 года. Он, как и прежде, молод душой. Все наши ветераны являются наставниками молодых стражей порядка. А есть и те, кто принимает практическое участие в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел как на общественной, так и на контрактной основе. С помощью членов нашей ветеранской организации в 2016 году раскрыто 97 преступлений.

– А сколько человек насчитывает ваша организация?

– В ее рядах 5 тысяч 695 пенсионеров. Состоят они в 49 первичных ветеранских организациях, которые есть во всех городах и районах Чувашии.

– Что является главным в деятельности возглавляемого вами совета, как он строит свою работу?

– Совет и его президиум, состоящий из авторитетных и активных ветеранов органов внутренних дел, решает самый широкий круг вопросов. Основную миссию мы видим в воспитании молодого поколения. Это и профилактика правонарушений, и профориентация. Наши ветераны – частые гости в школах, вузах, других учебных заведениях республики, трудовых коллективах. МВД по Чувашской Республике шефствует над кадетской общеобразовательной школой № 14 в Чебоксарах. Все мероприятия правоохранительной и военной направленности, «Уроки мужества» проходят там с нашим участием. И это дает свои результаты. Восемь выпускников-кадетов в прошлом году поступили в учебные заведения органов внутренних дел. Продолжателями дела органов правопорядка становятся и выпускники многих других школ Чувашии. Целенаправленно готовит учащихся по профилю правоохранительной службы Детская полицейская академия при Чебоксарском городском дворце детского и юношеского творчества, открытая в 2006 году. Начальником здесь является полковник полиции в отставке Сергей Вениаминович Чехов. Совет ведет активную информационную деятельность в СМИ, издает собственный «Информационный бюллетень». В заслугу нам можно поставить подготовку книги «Об истории Чувашской милиции».

– А если ветерану нужна поддержка…

– Этой теме мы уделяем особое внимание. Ветераны органов внутренних дел – это люди, которые свои лучшие годы отдали обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Ради этого жертвовали своим здоровьем. Если есть необходимость, оказываем правовую, моральную, материальную, психологическую и медицинскую помощь. Пенсионеры должны ощущать дружеское плечо, иметь возможность общаться друг с другом, получать знаки внимания и подарки к праздникам и собственным юбилейным датам. В практике работы совета – проведение спортивных состязаний, турниры по шашкам и шахматам, туристические и экскурсионные поездки по памятным местам, посещение музеев и театров.

Совет оказывает помощь ветеранам и членам их семей в выделении путевок на санаторно-курортное лечение через департамент тыла МВД России. Только в прошлом году было предоставлено 566 путевок. 1751 пенсионеру оказана материальная помощь на общую сумму 2766 тысяч рублей.

– И наконец, о проведении праздника. Где и когда соберутся ветераны – стражи правопорядка?

– В этом году мы решили отметить праздник 14 апреля. Соберемся в зале Чувашской государственной филармонии в 15 часов. Как и прежде, в празднике примут участие члены семей ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, действующие стражи порядка, городские и районные делегации. Конечно же, приглашения разосланы руководителям республики и руководству Министерства внутренних дел по Чувашии, с которым мы работаем в самом тесном контакте. По традиции в начале торжества будут возложены цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Он установлен в сквере защитников правопорядка на улице Карла Маркса. Желаю всем счастья и мирного неба над головой.

Фото МВД по Чувашской Республике: Генерал-майор милиции в отставке Михаил Киселев вручает сотруднику МВД первые офицерские погоны. Такая торжественная церемония проходит в музее истории министерства, и в ней традиционно участвуют и ветераны МВД.