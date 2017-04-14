Сто лет вместе

…Говорят, если люди долго живут вместе, то становятся похожи друг на друга – у них общие интересы, печали и радости, их волнуют одни и те же вещи. Вот и нашу газету можно назвать своеобразным отражением республики — она уже сто лет рассказывает, чем живет Чувашия, ее народ. Подшивку газетных номеров можно листать как ежедневную летопись республики. Летопись, которая ведется уже целый век.

Впрочем, если быть точными, сто лет назад, 10 апреля 1917 года увидел свет первый номер газеты «Чебоксарская правда» — печатного органа городского Совета рабочих и солдатских депутатов. Редактором ее стал сосланный в Чебоксары за революционную деятельность Карл Янович Грасис. Это была первая в Чувашском крае «советская» газета на русском языке, поэтому и решено вести родословную «Советской Чувашии» именно с нее.

Времена тогда были бурные, ситуация в стране менялась очень быстро. Эстафету «Чебоксарской правды» приняла газета «Зарево коммунизма», затем «Известия Революционного Комитета Автономной Чувашской области РСФСР», «Чувашский край», «Трудовая газета», «Красная Чувашия». А с 1 января 1952 года «Советская Чувашия» выходит под своим нынешним названием, к которому привыкли уже несколько поколений читателей.

Всякое бывало за эти годы. Далеко не всегда отношения газетчиков и власть предержащих складывались безоблачно — старожилы помнят прогремевшее в 1954 году на всю страну постановление ЦК КПСС по поводу якобы «небрежной» работы с письмами трудящихся в «Советской Чувашии»; случалось, что журналисты и даже редакторы газеты на очередном переломе эпох расставались с должностью за имевшие место или мнимые недоработки. Но были и вручение газете ордена «Знак Почета» в 1968 году, и признание заслуг сотрудников «Советской Чувашии» на самых престижных профессиональных конкурсах, и присвоение журналистам «Чувашки» Премии Правительства РФ в области печатных средств массовой информации.

Со страниц «Советской Чувашии» жители республики узнавали о подвигах своих земляков на фронтах Великой Отечественной, о космических полетах Андрияна Николаева, Николая Бударина и Мусы Манарова, об олимпийских победах великих спортсменов родом из чувашских деревень. О том, как студенты из Чувашии вместе со сверстниками со всей страны поднимали целину, как строились в республике Чебоксарская ГЭС, тракторный завод и химкомбинат, появлялись новые жилые кварталы. И всегда главным для журналистов оставался принцип — оперативно и профессионально рассказывать своим читателям обо всем, что происходит в республике и стране.

В 1932 году под эгидой газеты впервые состоялась легкоатлетическая эстафета, которая со временем превратилась в один из самых массовых спортивных праздников республики. С 2005 года она посвящается памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. Г. Николаева, а с 2011 года становится ежегодной кульминацией Фестиваля спорта прессы Чувашии. В этом году она пройдет уже в 79-й раз.

Год за годом менялся мир, в ногу со временем шла и наша газета. На смену пишущим машинкам и линотипам пришли компьютерный набор и верстка, офсетная печать, а в марте 2000 года заработал официальный сайт «Советской Чувашии» – первый среди печатных СМИ республики. У предприятия появилась собственная сеть газетных киосков, где можно не только купить газету, но и оформить подписку по доступной цене. Выписать газету можно и в электронном виде, чтобы прочитать на экране компьютера или смартфона.

Но техника, конечно, не главное. Сегодня вы держите в руках особенный номер. Во-первых, он посвящен людям, которые делали эту газету много лет назад и делают ее сегодня. Они рассказывают о своей работе, о коллегах по перу, о том, что запомнилось больше всего. И признаются в любви к своим читателям — ведь именно для них выходит каждый номер газеты «Советская Чувашия». Во-вторых, он выходит в совершенно новом формате, который объединил в себе и последние тенденции в дизайне газет, и опыт прошлого. Например, в «шапке» газеты использован шрифт, созданный Элли Юрьевым около 30 лет назад. Только представьте, эти буквы были нарисованы не с помощью компьютера и цифры, а именно рукой, то есть от души. В таком виде теперь газета будет выходить и по будням.

Владимир Васильев