Снижать цены за счет конкуренции

Инфляция в республике в минувшем первом квартале сложилась на уровне 0,8 проц., что на 0,2 пункта ниже, чем в среднем по стране. В ПФО по темпам роста цен на продовольственные товары Чувашия на третьем месте снизу. Об этом доложил вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин на вчерашней правительственной планерке.

Практически по всем видам продовольственных товаров у нас стабильная ценовая обстановка. В марте по отношению к концу декабря 2016 года наблюдалось снижение цен на свинину, кур, рыбу мороженую, сливочное и подсолнечное масло, сметану, яйца, сахар-песок и ряд других продуктов. Правда, подорожали лук репчатый, морковь, картофель, помидоры, капуста белокочанная. Однако не такими темпами, как в январе – марте прошлого года. На 4 проц. повысились цены на макаронную продукцию, но в основном завозную. Та, что местного производства, подешевела на 2,4 проц.

Глава республики Михаил Игнатьев спросил, цены на какие товары повышаются без обоснования затрат. Как отметил Владимир Аврелькин, со стороны министерства проводится еженедельный мониторинг цен по 40 наименованиям продовольственных товаров, организуются ярмарки выходного дня и предпраздничные ярмарки. Также постоянно проводится разъяснительная работа среди руководителей торговых сетей по ценовой политике и работа по повышению в торговых сетях доли товаров местного производства. При этом, сказал министр, цены не могут снижаться постоянно – надо учитывать и интересы товаропроизводителей, которые должны развиваться.

Как на рынке сказывается продовольственное эмбарго, спросил Михаил Игнатьев. По данным министра, по ряду товаров, в частности, плодов и овощей, наш рынок на 95 проц. «закрывается» местной продукцией. Глава республики подчеркнул, что главная роль в регулировании розничных цен на потребительском рынке должна принадлежать конкуренции.

Михаил Игнатьев предупредил о желании ряда стран ввести новые санкции против России. «Нужно быть к этому готовыми», – подчеркнул он. Глава Чувашии обратил внимание на необходимость развития нестационарной, ярмарочной и мобильной торговли для обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией. Он констатировал, что развитие упрощенных форм торговли помогает сократить «звенья» в товародвижении от производителя до потребителя, также способствует сдерживанию роста цен.

Заместитель председателя Кабинета Министров – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о готовности аграриев к весенним полевым работам. А также рассказал о своем участии в заседании коллегии Минсельхоза России, на которой обсуждались итоги 2016 года и задачи на нынешний год. О ходе реализации мероприятий в своей области рассказал начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сергей Вязовский.

Объявлен весенний призыв на военную службу. О том, как он идет в республике, рассказала министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева. Из Чувашии нынче должны пойти служить 1334 новобранца. Как отметила министр, в последние годы число желающих пойти в армию растет. Этому способствует хорошо налаженная работа по патриотическому воспитанию молодежи.

На совещании рассмотрен ряд других важных вопросов социально-экономической жизни республики.