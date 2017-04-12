Сегодня – День космонавтики

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Россия – великая космическая держава. Труды наших соотечественников легли в основу теории межпланетных полетов, сделали возможным освоение космоса человеком.

Прорыв в ракетно-космической отрасли, запуск первого спутника Земли, покорение просторов Вселенной, начало научных исследований в звездном пространстве – эти выдающиеся достижения нашего народа дали толчок развитию цивилизации.

Более полувека назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Весомый вклад в освоение космоса внесли наш легендарный земляк Андриян Николаев, неразрывно связанные с Чувашией космонавты Николай Бударин и Муса Манаров, деятели науки, специалисты предприятий региона.

Героические свершения наших соотечественников золотыми буквами вписаны в мировую историю. В Чувашской Республике их подвиги как достойнейший пример для молодого поколения увековечены в Мемориальном комплексе в Шоршелах, покорителям космоса установлены памятники.

Движение отрядов юных космонавтов, Молодежные Николаевские чтения, посвященные полету в космос летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, помогают ребятам определиться с выбором будущей профессии, воспитывают их настоящими патриотами.

От всей души желаю всем, кто связан с космической отраслью или еще только мечтает о покорении Вселенной, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в созидательном труде!

Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ