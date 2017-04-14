Светлый праздник Пасхи широко отметят в Чебоксарах

16 aпpeля 2017 гoдa в cтoлицe Чувашии на нескольких площадках пpoйдyт пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe Пacxe.

Самые главные торжества состоятся в храмах, церквях и монастырях города. Торжественные литургии и крестные ходы запланированы в ночь с 15 на 16 апреля.

Возле Покровско-Татианинского и Введенского соборов, и Храма Новомучеников и Исповедников Российских будут установлены пасхальные арт-объекты в виде больших расписных яиц, тематических золотых арок и пасхального кролика. Здесь можно будет сделать красивое фото, которое принесет удачу на весь год. Аналогичные объекты установят на центральных аллеях в «Лакреевском лесу».

Светлый праздник широко отметят Пасхальным фестивалем во всех парках культуры и отдыха Чебоксар.15 и 16 апреля в парках в течение всего дня будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству, откроется распродажа куличей, пройдут детские фольклорные посиделки, концертные программы и конкурсы. В парке 500-летия города Чебоксары состоится игровая программа, составленная в соответствии с народными традициями. В Детском парке им. А.Г. Николаева можно будет посетить концерт православной музыки, с участием звонницы. Также было отмечено, что в пасхальные выходные в парках будет действовать скидка на аттракционы.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики