ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

21 апреля

Открытие выставки скульптуры к 75-летию заслуженного художника Чувашии Ф.И. Мадурова (12+).

22 апреля

Музейный детский книжный клуб (0+). Начало в 11.00.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

23 апреля (днем). «Лучшая кукла» (6+),

(вечером). Театр «ИмяРек». Премьера «О. Онегин» (12+).

Начало днем в 14.00, вечером – в 18.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

18 апреля.

П. Осипов «Соперники» (12+).

19 апреля.

И. Стаднюк «Любовь и тыква» (12+).

20 апреля.

И. Максимов-Кошкинский «Константин Иванов» (12+).

21 апреля.

А. Островский «Не так живи, как хочется» (12+).

Начало в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

21 апреля. Школа юного театрала. Концерт солистов театра (0+).

Начало в 18.00.

22 апреля. Одноактные балеты на музыку К. Орфа, А. Шнитке «Кармина Бурана» и И. Шварца, Дж. Уильямса, И. Корнелюка «Вечный свет» (6+).

Начало в 18.30.

23 апреля. А. Галкин «Али-Баба» (0+). Начало в 12.00.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

20 апреля. Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).

21 апреля. М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).

22 апреля. М. Камолетти «Боинг-Боинг» (16+).

Начало в 18.30.

23 апреля. Театральный центр Вахтанговский. А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (6+).

Начало в 12.00 и 16.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

22 апреля.

К/т «Сеспель». «Веселые уроки ОБЖ» (0+). Начало в 12.00.

ЧУВАШСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

21 апреля. Зал филармонии. Ф. Лист «Христос». Оратория для органа, хора, солистов и оркестра. Дирижер Морис Яклашкин (12+). Начало в 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ

21 апреля. Г. Сапгир, Г. Цыферов «Хочу быть большим» (0+). Начало в 18.00.

22 апреля. В. Бусаренко «Сыграем в Красную Шапочку» (0+).

Малый зал. Г. Азам «Веселые уроки чувашского» (0+).

23 апреля. В. Швембергер «Машенька и Медведь» (0+).

Начало в 10.30 и 13.00