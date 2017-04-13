ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
21 апреля
Открытие выставки скульптуры к 75-летию заслуженного художника Чувашии Ф.И. Мадурова (12+).
22 апреля
Музейный детский книжный клуб (0+). Начало в 11.00.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
23 апреля (днем). «Лучшая кукла» (6+),
(вечером). Театр «ИмяРек». Премьера «О. Онегин» (12+).
Начало днем в 14.00, вечером – в 18.00.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
18 апреля.
П. Осипов «Соперники» (12+).
19 апреля.
И. Стаднюк «Любовь и тыква» (12+).
20 апреля.
И. Максимов-Кошкинский «Константин Иванов» (12+).
21 апреля.
А. Островский «Не так живи, как хочется» (12+).
Начало в 18.30.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
21 апреля. Школа юного театрала. Концерт солистов театра (0+).
Начало в 18.00.
22 апреля. Одноактные балеты на музыку К. Орфа, А. Шнитке «Кармина Бурана» и И. Шварца, Дж. Уильямса, И. Корнелюка «Вечный свет» (6+).
Начало в 18.30.
23 апреля. А. Галкин «Али-Баба» (0+). Начало в 12.00.
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
20 апреля. Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).
21 апреля. М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).
22 апреля. М. Камолетти «Боинг-Боинг» (16+).
Начало в 18.30.
23 апреля. Театральный центр Вахтанговский. А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (6+).
Начало в 12.00 и 16.00.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
22 апреля.
К/т «Сеспель». «Веселые уроки ОБЖ» (0+). Начало в 12.00.
ЧУВАШСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
21 апреля. Зал филармонии. Ф. Лист «Христос». Оратория для органа, хора, солистов и оркестра. Дирижер Морис Яклашкин (12+). Начало в 18.30.
ТЕАТР КУКОЛ
21 апреля. Г. Сапгир, Г. Цыферов «Хочу быть большим» (0+). Начало в 18.00.
22 апреля. В. Бусаренко «Сыграем в Красную Шапочку» (0+).
Малый зал. Г. Азам «Веселые уроки чувашского» (0+).
23 апреля. В. Швембергер «Машенька и Медведь» (0+).
Начало в 10.30 и 13.00
Репертуар
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ