Владимир Нардин, журналист «Интерфакса», в прошлом — сотрудник ряда чебоксарских изданий:

— Родители регулярно выписывали «Советскую Чувашию», а в детстве я любил читать не только книги, но и периодику. Что помогло мне, ученику еще младших классов, установить школьный рекорд по скорости чтения.

Самую первую яркую эмоцию, связанную с «Советской Чувашией», пережил в 1991 году. Мне было 12 лет, по публикациям Павла и Владимира Крысиных на страницах газеты активно следил за тем, как новочебоксарская хоккейная команда «Сокол» борется за выход в первую лигу чемпионата СССР. И вот наступила дата решающего матча. Наутро после игры я отправился в ближайший киоск, чтобы приобрести свежий номер «СЧ» и узнать, добился ли «Сокол» успеха. Увидев торжественный заголовок «Сокол» — в первой лиге!», в состоянии эйфории побежал домой, а там уже прочел и сам репортаж.

Именно со спортивной колонки неизменно начинал читать очередной номер газеты. Не помню, успел ли я к тому периоду переквалифицироваться в своих профессиональных мечтах с водителя троллейбуса на спортивного журналиста, но уж точно не мог тогда предположить, что спустя десятилетие Владимир Крысин будет моим куратором при подготовке к защите дипломной работы на журфаке ЧГУ.

Впрочем, к окончанию вуза уже удалось приобрести кое-какой профессиональный опыт. С «Советской Чувашией» не сотрудничал, но пересекался с коллегами, заходил в гости. Всегда интересно было понаблюдать за творческим процессом и его результатом в главной газете республики. Многих из этих коллег я и сейчас периодически встречаю в коридорах редакции, когда бываю здесь. Правда, узнают меня из них уже далеко не все…

Сейчас базируюсь в Москве, но за жизнью родной республики слежу постоянно, благо «Советская Чувашия» доступна в Интернете.