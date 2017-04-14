Радистка для ответсека

Ответственных секретарей в редакциях раньше называли начальниками штаба. Если брать «Красную Чувашию», а затем «Советскую Чувашию», то дольше всех — 37 лет — на посту в этом штабе находился Вениамин Станюков. В газету он пришел еще в 1933 году и большую часть времени проработал именно в секретариате.

В распоряжении ответсека в те годы был целый отряд сотрудников: один-два зама, дежуривший в типографии выпускающий, корректоры, подчитчики, машинистки, печатавшие журналистские статьи. И даже радистки — в 50-х годах, вспоминает ветеран редакции Нина Полянская, они в отдельной комнате принимали по радио сообщения для газет. Потом радисток сменили телетайписты.

И сама работа ответсека в те годы была не в пример более хлопотной. Это сейчас газету верстают на компьютере. А раньше основной технический процесс шел в типографии. По отпечатанным машинистками текстам будущие газетные строки отливали на линотипе, из снимков методом цинкографии делали клише — металлическую пластинку строго определенного размера. Все это согласно макету, поступившему из секретариата, размещалось в рамку формата газетной полосы. Поэтому в макете все нужно было рассчитать с точностью до миллиметра — чуть промахнулся, приходится сокращать тексты или «рубить» клише.

Станюков для такой должности подходил идеально. Преданный своей работе, педантичный, строгий, не жаловавший никаких вольностей (а к таковым относился даже праздничный обед с пирогами, затеянный однажды женщинами редакции накануне 8 Марта). Главным для него было, чтобы в секретариат строчки вовремя поступали. О себе Вениамин Гаврилович рассказывать не любил. Коллеги знали только, что у ответсека было две страсти: газета и литература — страстный книголюб Станюков, где мог, доставал издания, собрав огромную даже по тем временам библиотеку.

После Станюкова в должности начальника газетного штаба работали сначала Исаак Кириллов, затем — Владимир Жебит, нынче помогающий редакции готовить материалы к столетнему юбилею. А в постперестроечные времена ответственным секретарем «Советской Чувашии» стал Виталий Васильев, помимо работы успевавший писать исторические материалы и готовить интереснейшие подборки из старых публикаций газеты.