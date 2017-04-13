Программу усилит фонд

А КОМИССИИ СНИЗЯТ ПОДРОСТКОВУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ

На вчерашнем заседании правительства республики под председательством премьер-министра Ивана Моторина принят проект поправок в государственную программу развития промышленности и инновационной экономики. Они касаются дополнений в перечне мероприятий, проводимых не так давно созданным Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашии.

В проекте постановления, представленном и.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Инной Антоновой, отмечается, что предметом деятельности фонда является оказание предприятиям финансовой поддержки в виде займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды и других мер. Целью же всей программы является создание благоприятных условий для развития промышленности в регионе и обеспечение инновационной активности бизнеса. В документе имеется ряд подпрограмм по развитию биотехнологий, электротехнического кластера, производства композитов.

Реализация программных мероприятий, отмечалось далее, позволит повысить индекс обрабатывающих производств и уровень производительности труда не менее чем на 5 проц. Всего на реализацию программы в 2017-2020 годах планируется направить 34,02 млрд. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 1,5 млрд. рублей.

Министр образования и молодежной политики Юрий Исаев представил проект постановления об изменениях в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике». Федеральным законодательством внесены поправки в положение о комиссиях, аналогичные поправки вносятся и в республиканский закон. Уточняется характеристика состава комиссий, закрепляется право Кабинета Министров и органов местного самоуправления на создание при необходимости в них отделов или других структурных подразделений. Как было отмечено, благодаря всем принимаемым мерам уровень детской и подростковой преступности в Чувашии по итогам января-февраля 2017 года снизился на 48,8 проц.

На заседании были рассмотрены и другие важные вопросы социально-экономической сферы.