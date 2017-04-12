Приложение силы. Здравоохранение

18 апреля ГТРК «Чувашия» и Национальная телерадиокомпания Чувашии представят телезрителям второй выпуск нового телепроекта с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым «Приложение силы». Он будет посвящен актуальной во все времена теме развития здравоохранения.

Как разрешить вопрос с острой нехваткой медицинских кадров? Насколько подготовленными приходят в отрасль молодые специалисты? Можно ли ликвидировать очереди в медицинских организациях? Эти и другие темы, волнующие жителей республики, обсудит Глава Чувашии Михаил Игнатьев с представителями республиканского отделения ОНФ, пациентского сообщества, Министерства здравоохранения и медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Ведущий-модератор программы – известный журналист и режиссер, директор дирекции регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин.

Первыми о новом выпуске проекта «Приложение силы» узнают читатели нашей газеты – уже 13 апреля на страницах «СЧ» будут представлены самые интересные вопросы, затронутые в программе.

Премьеру телепроекта «Приложение силы» смотрите 18 апреля в 9.00 в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 1», 22 апреля в 19.00 в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 24».

На Национальном телевидении Чувашии программа выйдет 18 апреля в 20.30.