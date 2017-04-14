Похвалили за критику

Пришел я в газету в середине семидесятых годов. Это время архитекторы перестройки назовут потом «брежневским застоем». Пишу эти строки и невольно улыбаюсь — нам бы сегодня такой застой. Для Чувашии это было время стабильного развития. В нашей республике возводились Чебоксарская ГЭС и завод промышленных тракторов, строились корпуса химического комбината, создавались новые мощности на заводе «Текстильмаш», на предприятиях Канаша, Шумерли, Алатыря. Даже простое перечисление объектов заняло бы значительную часть этой публикации.

Жизнь требовала создания в газете «Советская Чувашия» самостоятельного отдела строительства. И тут сам собой встал вопрос, кто будет его возглавлять? Думается, редактор газеты Михаил Иванович Иванов все-таки держал меня на примете. К тому времени я уже был не новичок в журналистике — до прихода в газету тринадцать лет проработал в разных редакциях Чувашрадио, в том числе и в редакции промышленных передач.

Агитировать меня особо не пришлось. Согласился сразу, хотелось сменить специфику работы. Уже надоело таскать на себе тяжеленный магнитофон, возиться с магнитной пленкой. Вот и «переквалифицировался» в газетчики.

Помнится, уже на следующий день редактор вызвал меня к себе в кабинет. «Давай все расставим по местам, определим главные направления, — сказал он. — Каждый месяц надо будет готовить целую газетную полосу о строительстве Чебоксарской ГЭС. С этим, думаю, особых проблем не возникнет — в Новочебоксарске у нас есть собкор Петр Кольцов. Он твоя правая рука. А вот на «Тракторстрое» обстановка посложнее, помощников в подготовке материалов нет. Вся тяжесть ляжет на тебя. В месяц надо выдавать тоже целую газетную страницу. Это помимо оперативных материалов о ходе работ на объекте».

И начались суровые будни. Два-три дня в неделю я посвящал «Тракторстрою»: знакомился с людьми, прикидывал, кого бы можно было привлечь к сотрудничеству с газетой в качестве нештатных авторов. До сих пор с теплотой вспоминаю бригадира Владимира Барсукова, который помогал мне и словом, и делом. Его корреспонденции периодически публиковались в газете. Были среди нештатных авторов также прорабы и мастера, руководители ряда служб территориального управления строительства, стройтреста №4. В общем, дело постепенно налаживалось, и я воспрянул душой…

Радовало и то, что люди нередко сами приходили в редакцию и делились своими тревогами. Как-то раз заглянули ко мне двое мужчин в спецовках. Смущенно переминаясь с ноги на ногу, они попросили уделить хоть пять минут внимания. Усадив гостей рядом со своим столом, приготовился их слушать. Разговор начал мужчина постарше. «Мы очень рассчитываем на помощь газеты, — сказал он. — Хотим вывести бракоделов на чистую воду». Каких бракоделов, спрашиваю. «Да деревообработчиков из Сюктерки. Совсем никудышную столярку они поставляют нам на строительство жилых домов». И рабочий наглядно и весьма остроумно обрисовал сложившуюся обстановку.

По его словам, раньше двое строителей свободно поднимали оконный блок и несли его к месту установки. Постепенно столярное изделие стало тяжелеть. Потребовалось уже три человека, чтобы управиться с его транспортировкой. Но этим дело не закончилось. Смеясь, мужчина сообщил, что теперь для переноски нужны уже четыре человека. Ведь столярка выпускается из сырой древесины.

Совместными усилиями мы подготовили критический материал, и под рубрикой «Письмо в газету» он был опубликован в «СЧ». Но история с этой публикацией получила неожиданное продолжение.

Союзом журналистов СССР в Москве был организован семинар на тему «Критика в газете». По воле случая я принимал участие в его работе. Помнится, одно из занятий проводил известный московский журналист. Он отметил определенные успехи региональных газет в критике, как тогда говорили, отдельных недостатков. Но большую часть своего выступления аналитик посвятил разбору промахов авторов. Отметил беззубость публикаций, слабую аргументацию, канцелярский язык. И вдруг из кипы газет, лежащих на столе, достал «Советскую Чувашию». Ну, думаю, сейчас задаст нам перцу. А он разворачивает газету и начинает зачитывать один из материалов. Батюшки, да это же письмо наших строителей о сюктерских бракоделах!..

Закончив чтение, руководитель семинара сказал: «Совсем неплохо получилось. Я бы вырезал из газеты эту публикацию, поместил ее в рамочку и вывесил на видное место…»

Похвала в адрес нашего брата-журналиста бывает редко, а вот критических замечаний больше чем достаточно. Ничего не поделаешь — такова наша жизнь.

НИКОЛАЙ СКОК,

общий стаж работы в «СЧ» 22 года

Фото: Конец 1970-х годов. Скоро здесь будет новая дорога. Николай Скок (второй справа) готовит очередной репортаж для газеты.