Поселок в таежной глуши

Был в жизни редакции период, когда поездки в деревни и села были обязательны для всех журналистов. При этом ездили мы не только на какие-то общественно значимые мероприятия. Особо приветствовались поездки по личной инициативе.

Друзья, уроженцы поселка Киря, как-то в разговоре упомянули о затерянном в лесу поселке Полукиря, в окрестностях которого собирали чернику и бруснику. Я заинтересовалась.

В администрации Кирского сельского поселения по телефону посоветовали зимой не приезжать (было начало марта) — дороги в селение нет, проехать туда на редакционной машине «даже и не думайте». Стало еще интереснее — как же тогда там живут люди, если они оторваны от большой земли? Как они связь с ней держат? Через почтальонку, сказали в администрации, и дали ее телефон. Елена Данилова оказалась уроженкой Полукири и пообещала провести туда: «Пешком придется идти 13 километров…»

До Кири ехала на перекладных — до Канаша на автобусе, оттуда на пригородном поезде. И как договаривались, с Даниловой встретилась в почтовом отделении. Был уже почти конец рабочего дня. Заночевать Елена Анатольевна предложила у нее.

В дорогу вышли рано утром. Часть пути надо было пройти по автотрассе. Была суббота, редкие попутные машины на нашу просьбу подвезти не реагировали…

Прошагав довольно споро по трассе километров семь, свернули по малозаметной тропинке в лес. Узкая, сантиметров в 25–30, она петляла среди бесконечных сосен и редких берез. Моя проводница шла впереди, я за ней, старательно пытаясь попасть в ее след. И все же избежать неверного шага удавалось не всегда — и тогда по колено, а то и по пояс оказывалась в сыпучем снежном «болоте». Не дотянешься до следа — нога тут же уходит в снег. Попытаешься на нее встать — проваливаешься еще глубже и оказываешься сидящей верхом на снежном ребре…

За два с лишним часа накупались в снегу только так. И когда наконец вышли к поселку, радости не было предела. Но открывшаяся взору картина — добротные дома, на подступах к ним девственный снег, и только к единицам из них тянется все та же узкая тропинка — ее быстро притупила…

На следующее утро мы вдвоем начали «экскурсию» по селению. Побывали в каждом из семи обитаемых домов. Приезд журналиста для полукирян оказался сенсацией, соскучившиеся по общению, они долго нас не отпускали, беседы длились по 2–3 часа, так что домой (останавливались у родителей Елены) мы вернулись только поздно вечером.

Добирались обратно в Кирю тем же путем. Правда, он почему-то показался короче и легче, а на трассе нас подобрала почтовая машина… Итогом поездки стал очерк «Почти таежный тупик».

ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА,

общий стаж работы в «СЧ» 13 лет