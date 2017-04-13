Попали в дело

МОШЕННИКА ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

Верховный суд республики оставил без изменения приговор в отношении телефонного мошенника из Челябинской области.

Приговором Ленинского районного суда Чебоксар 23-летний житель Челябинской области Барей Абсатаров признан виновным в совершении мошенничества и покушении на оное. Всего на его счету 36 таких преступлений. Установлено, что Абсатаров с марта по июнь прошлого года звонил из дома по мобильным телефонам жителям Чувашии и, представляясь работником банковского учреждения, получал от граждан реквизиты их банковских карт, в том числе пароли и коды безопасности. Затем похищал деньги, находящиеся на расчетных счетах потерпевших, переводя их на другой лицевой счет, к которому также имел свободный доступ. Всего он похитил у 22 граждан более 310 тысяч рублей.

В остальных случаях преступления не были доведены до конца по независящим от Абсатарова причинам. В том числе в связи с отказом граждан в предоставлении ему всех необходимых реквизитов платежных карт и последующей блокировкой перевода денег банковскими учреждениями. Абсатаров признал вину и ходатайствовал о проведении судебного заседания в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также с него взыскан материальный ущерб, причиненный потерпевшим, сообщили в прокуратуре республики.

СИРОТЕ ПОМОГ ПРОКУРОР

Проверка обращения сироты, проведенная прокуратурой Порецкого района, подтвердила, что ее жилищные права действительно нарушены.

Установлено, что заявительница ранее проживала в Порецком детском доме и обладает статусом лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2004 году за ней было закреплено право пользования и проживания в жилом помещении в Чебоксарах общей площадью 65,20 кв. метра.

После окончания обучения в образовательной организации девушка обратилась в администрацию Ленинского района, просила включить ее в список претендентов-сирот на благоустроенное жилье. Администрация провела комиссионное обследование закрепленной за ней жилплощади и установила, что там зарегистрировано десять человек. Таким образом, на сироту приходилась площадь менее установленной нормы. По этой причине в январе 2014 года ее поставили на учет, как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Однако жильем, пригодным для постоянного проживания, так и не обеспечили. На момент обращения сирота со своими двумя малолетними детьми проживала в принадлежащем другому собственнику жилом помещении в селе Порецкое.

По иску прокурора суд обязал администрацию Чебоксар обеспечить заявительницу благоустроенным жильем. Сейчас ей предоставлена квартира в многоквартирном доме в Чебоксарах по договору найма специализированного жилого помещения.