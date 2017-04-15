Помним. Гордимся

В Великую Отечественную корреспонденты нашей газеты сражались с врагом практически на всех фронтах. Защищали Москву, отвоевывали Сталинград, держали оборону под Ленинградом, освобождали Польшу, Белоруссию, участвовали в боях на Дальнем Востоке, брали Берлин. В героическом списке «Советской Чувашии» больше тридцати участников Великой Отечественной войны: одни ушли на фронт из стен редакции, другие влились в коллектив газеты уже после Победы. Но дожили до этого великого дня не все — шесть журналистов «Красной Чувашии» Михаил Алексеев, Николай Базанов, Петр Жданкин, Николай Бусыгин, Дмитрий Лебедев и Борис Шашков погибли, защищая Родину.