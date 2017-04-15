Поздравление председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова

Дорогие друзья, коллеги!

Секретариат Союза журналистов России искренне поздравляет коллектив «Советской Чувашии», ее читателей и общественных корреспондентов со знаменательной датой — 100-летием выхода в свет первого номера газеты!

23 апреля 1917 года Чебоксарский Совет рабочих и солдатских депутатов приступил к изданию газеты на русском языке «Чебоксарская правда». От этой памятной даты и ведет свою историю газета «Советская Чувашия». Ваша газета занимает достойное место в системе региональной прессы, являясь эталоном качества и инноваций, формируя положительный имидж Чувашской Республики как одного из регионов с динамично развивающейся экономикой, культурой, социальной сферой. Редакция «Советской Чувашии» продолжает лучшие традиции отечественной журналистики, обращенной к человеку, его внутреннему миру, повседневным заботам и нуждам, помогает людям в защите их прав и законных интересов.

Достижения вашего коллектива отмечены многими наградами, среди которых орден «Знак Почета», Почетная грамота Верховного Совета РСФСР, Премия Правительства России, десятки дипломов и почетных грамот.

Сотрудники газеты не раз становились победителями и призерами международных, всероссийских и региональных конкурсов, лауреатами премий Союза журналистов России.

Желаю коллективу «Советской Чувашии» новых творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия и счастья.